Канцлер A&M Техаса Джон Шарп в среду принял решение разорвать все связи с Россией, что сделало его первым университетом в Техасе, предпринявшим такие действия после российского вторжения в Украину.

Это действие было раскрыто в записке, которую Шарп отправил школьным властям. Он также попросил агентства пересмотреть внедоговорные отношения с российскими организациями.

Шарп писал: «Обратите внимание, что эта акция никоим образом не является обвинением наших преподавателей русского происхождения или критикой преподавателей, работающих над улучшением условий в России, особенно для угнетенных групп в этой стране». «Я считаю, что большинство, если не все, нашего факультета выступают против агрессии президента России Владимира Путина и его товарищей и поддержат эту акцию».

Согласно меморандуму, соглашения между школой и Россией могут включать программы обмена студентами и преподавателями, а также программы обучения за рубежом. Но также включены любые связанные с исследованиями соглашения, включающие клинические испытания, тестирование, соглашения об использовании данных и лицензионные соглашения.

Руководители системы заявили, что в системе заключено менее 10 исследовательских соглашений, и они не верят, что этот шаг окажет значительное влияние на 11 отдельных университетов, восемь государственных учреждений и RELLIS, кампус A&M в Брайане. Режим не сразу ответил на запрос об этих индивидуальных соглашениях. В то время как некоторые университеты по всей стране объявили о разрыве финансовых связей, некоторые объявили о сокращении партнерских отношений в области исследований.

В конце февраля Массачусетский технологический институт объявил о прекращении исследовательского партнерства со Сколковским институтом науки и технологий в Москве, который получает финансирование от правительства России.

Высшее образование по всей стране неоднозначно отреагировало на вторжение в Украину. Ранее на этой неделе Совет управляющих штата Аризона проголосовал за продажу миллионов российских активов в трех своих колледжах. Университет Колорадо также объявил о ликвидации своих финансовых вложений в России.

Система Техасского университета и Система Техасского государственного университета не сразу ответили на вопросы о том, планируют ли они аналогичные действия.