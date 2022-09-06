Вторник Смертельная охота Было тесно, поскольку рыболовецкая флотилия у американо-российской границы стала свидетелем запуска ракеты. Капитан Джонатон Хиллстранд из бандитское время Он помогал капитану Киту Колборну из Волшебник Рыбалка на окраине американских рыболовных угодий.

До предполагаемого пуска ракеты было Волшебник Я отправился в тур с российским рыболовным судном, которое вело траление в водах США и находилось под угрозой исчезновения. ВолшебникРыболовное снаряжение. бандитское время Он пришел к тому, чтобы укрепить притязания США на рыбные угодья и побудить российскую лодку оставаться в российских водах.

Вскоре после того, как рыболовецкое судно вернулось в российские воды, экипаж корабля бандитское время Он утверждал, что с российской стороны границы была выпущена ракета.

«Россия запустила ракету, чувак?» — крикнул Хиллстранд.

— Это наше право, капитан! — воскликнул матрос.

Некоторые члены экипажа опасались, что на них может быть нацелена ракета, а другие были поражены попаданием снаряда в перископы. Хотя не было подтверждено, является ли объект ракетой или ракетой, Колберна это не смутило.

«Вот что я вам скажу: я не собираюсь отказываться от наших охотничьих угодий», — сказал Колборн. «Вот и вези, Россия. бандитское время И ВолшебникСборная США.

Смертельная охота Он выходит во вторник в 20:00 Открытие.

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