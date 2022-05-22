Капитан сборной России Артем Дзюба ушел из «Зенита» | футбольные новости

Капитан российской сборной Артем Дзюба объявил в воскресенье, что покинет «Зенит» (Санкт-Петербург) через два месяца после подачи просьбы об исключении из сборной из-за конфликта на Украине.

Сен-Пет, спасибо тебе за все! Об этом 33-летний нападающий написал в своем Instagram-аккаунте.

Сообщение сопровождалось видеороликом, на котором мужчина в костюме супергероя читает текст благодарности перед стадионом «Газпром Арена» на стадионе «Зенит».

В заявлении клуб поблагодарил Дзюбу за «потрясающую игру, невероятную самоотдачу, голы, передачи, рекорд и наши совместные победы».

Нападающий пришел в клуб летом 2015 года. Свой последний матч чемпионата он провел в субботу, уступив «Нижнему Новгороду» со счетом 1:0.

В составе «Зенита» Дзюба выиграл четыре чемпионата России подряд с 2019 по 2022 год, забив 108 голов в 249 матчах.

Он не уточнил, находится ли он в России или выезжает за границу.

В середине марта Дзюба попал в заголовки газет, когда пропустил розыгрыш сборной России, которую возглавлял с 2018 года.

Отсутствие связано с войной России на Украине, где у игрока есть родственники.

«Я не поеду в лагерь сборной не по политическим причинам, а по семейным обстоятельствам», — сказал он тогда. «В этот период я ​​предпочитаю проводить время со своей семьей».

После вторжения в Украину российские сборные и клубы были отстранены от участия во всех соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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