Капсула Boeing Starliner вернулась на Землю, прикрывая основную беспилотную испытательную миссию

Капсула Boeing CST-100 Starliner на борту ракеты United Launch Alliance Atlas 5 запускается во время второго беспилотного испытательного полета на Международную космическую станцию ​​на мысе Канаверал, Флорида, США, 19 мая 2022 года. REUTERS/Steve Nesios/File Photo

25 мая (Рейтер) — Компания Боинг Капсула астронавта Starliner вернулась с Международной космической станции и приземлилась в Нью-Мексико в среду, завершив испытательный полет с высокими ставками в качестве следующего корабля НАСА, который доставит людей на орбиту.

Менее чем через неделю после запуска с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде капсула CST-100 Starliner погрузилась в атмосферу Земли в среду вечером, а затем совершила посадку с парашютом над пустыней космической гавани Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. Он приземлился вовремя в 18:49 по восточному стандартному времени (22:49 по Гринвичу).

Почти пятичасовой обратный полет с космической станции, расположенной на высоте около 250 миль над Землей, проверяет последний этап повторного испытательного полета, который Boeing впервые предпринял в 2019 году, но не смог завершить из-за программного фиаско.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Последняя экспериментальная миссия Starliner, борющаяся с частыми задержками и дорогостоящими техническими неудачами, стала большим шагом вперед к тому, чтобы предоставить НАСА надежный второй путь для доставки астронавтов на космическую станцию ​​​​и обратно.

Starliner был выведен на орбиту в прошлый четверг на ракете Atlas V, поставленной совместным предприятием United Launch Alliance of Boeing-Lockheed Martin (LMT.N), и достиг своей главной цели — встречи с Международной космической станцией, хотя четыре из нескольких двигателей на борту вышла из строя. По пути.

Инженерам Boeing также пришлось разработать обходной путь для дефекта терморегулирования во время последнего подхода капсулы к космической станции.

С момента возобновления пилотируемых полетов на орбиту с американской земли в 2020 году, через девять лет после окончания программы космических челноков, космическому агентству США приходилось полагаться только на ракеты Falcon 9 и капсулы Crew Dragon от компании миллиардера SpaceX Илона Маска.

Ранее единственным другим вариантом доступа к орбитальной лаборатории был полет на борту российского космического корабля «Союз», который в настоящее время является менее привлекательной альтернативой в свете роста напряженности между США и Россией из-за войны на Украине.

Многое поставлено на карту для Boeing, поскольку базирующаяся в Чикаго компания стремится выйти из последовательных кризисов в своем бизнес-подразделении по производству самолетов и космической обороны. Одна только программа Starliner обошлась компании почти в 600 миллионов долларов за последние два с половиной года.

Злополучный первый орбитальный испытательный полет Starliner в конце 2019 года чуть не закончился потерей корабля после того, как программный сбой фактически лишил космический корабль возможности добраться до космической станции.

Последующие проблемы с двигательной установкой Starliner, поставленной Aerojet Rocketdyne (AJRD.N), привели к тому, что прошлым летом Boeing предпринял вторую попытку запустить капсулу.

Starliner не работал еще девять месяцев, пока две компании конкурировали за то, почему перестали работать топливные клапаны и какая компания отвечала за их ремонт. Прочитайте больше

Предварительная испытательная миссия, которая завершилась в среду, может проложить путь для Starliner, чтобы отправить свой первый экипаж астронавтов на космическую станцию ​​​​где-то в следующем году, в ожидании изменения конструкции клапанов двигательной системы Starliner и решения проблем с двигателем, которые возникли на полпути. -задача.

В настоящее время на орбитальной площадке находится экипаж из трех американских астронавтов НАСА, итальянского астронавта из Европейского космического агентства и трех российских космонавтов. Пока «Старлайнер» стоял на стоянке на станции, несколько астронавтов забрались в капсулу, чтобы проанализировать условия ее кабины.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Репортаж Стива Гормана из Лос-Анджелеса и Джоуи Рулетта; редактирование Брэдли Перретта, Сандры Маллер и Лесли Адлер)



Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.