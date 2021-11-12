Капсула SpaceX доставит четырех астронавтов на космическую станцию

Джеки Уоттлз | CNN

Капсула SpaceX Crew Dragon с четырьмя астронавтами приблизилась к Международной космической станции, находящейся на орбите более 200 миль над Землей, совершила мягкое рандеву на орбите и начала шестимесячное пребывание астронавтов на космической станции.

Эта миссия, получившая название Crew-3, является четвертой миссией в рамках партнерства SpaceX и НАСА, которая совершает обычные полеты на Международную космическую станцию, чтобы обеспечить достаточное количество персонала для 21-летней космической станции. Это то, что НАСА хотело контролировать с тех пор, как программа космических шаттлов была свернута в 2011 году, в результате чего Россия стала единственной страной, способной обеспечить транспортировку через Международную космическую станцию.

Миссия Crew-3 началась в среду вечером, когда астронавты пристегнулись в капсуле Crew Dragon, сидя на одной из 200-футовых ракет SpaceX на стартовой площадке Космического центра Кеннеди во Флориде. Ракета стартовала сразу после 9 часов вечера по восточному времени, капсула вылетела на орбиту, прежде чем космический корабль начал самостоятельное маневрирование по орбите и направился к Международной космической станции.

Миссия состоит в том, что команды SpaceX и NASA решают две проблемы дизайна капсулы Crew Dragon. Первая проблема, которая вызвала протечку бортового туалета, была исправлена ​​на капсуле Crew-3 перед взлетом, и, надеюсь, другой сценарий, подобный тому, который испытал астронавты Crew-2, которые летели в понедельник на капсуле Crew Dragon с космической станции. вернуться, надеюсь, удастся избежать.

Астронавты экипажа-2 обнаружили, что их протекающий туалет загрязнил стены космического корабля, и, чтобы избежать дальнейших проблем, им пришлось полагаться на «нижнее белье» во время девятичасового полета домой.

Другая проблема, которую в настоящее время решают НАСА и SpaceX, касается парашютов Crew Dragon. Во время пулемета Crew-2 в понедельник одному из четырех парашютов потребовалось немного больше времени, чем другим, чтобы полностью надуть.

Кэти Людерс, начальник отдела пилотируемых космических полетов НАСА, сказала репортеру, что она побудила SpaceX и НАСА еще раз взглянуть на парашюты Crew-3 в надежде избежать аналогичной проблемы, когда они вернутся с Международной космической станции через шесть месяцев.

«Что заставляет меня чувствовать себя более уверенно … то, что замедление космического корабля показалось нам слишком символическим, и это хорошая новость», — сказал Людерс.

Познакомьтесь с экипажем космонавтов 3

Кайла БэрронИмея степень магистра ядерной инженерии в Кембриджском университете, он был выбран в качестве астронавта НАСА в 2017 году и пришел прямо из области работы, которая связана с суровыми условиями жизни и длительными периодами изоляции: на подводных лодках. В 2010 году Бэррон стала одной из первых женщин, служивших на подводной лодке ВМФ.

«Так продолжалось до тех пор, пока я не получил этот опыт жизни и работы под поверхностью океана, связал жизнь и работу в вакууме космоса и успешно понял, какой тип команды мне понадобится», — сказал Бэррон репортерам. Прошлый месяц. «Все эти параллели вселили в меня уверенность… [for NASA’s astronaut corps] в первую очередь.»

Раджа Шари | Он также присоединился к команде астронавтов НАСА в 2017 году в качестве одного из новобранцев, и этот полет стал его первым полетом в космос. Он получил степень магистра в области воздухоплавания и космонавтики в Массачусетском технологическом институте и окончил экспериментальную школу ВМС США, которая долгое время обеспечивала бесперебойную работу отряда астронавтов.

Чари и Бэррон также были выбраны для службы в Корпусе астронавтов НАСА Артемида, которые могут летать в будущих миссиях на Луну. Бэррон добавил, что поездка на Международную космическую станцию ​​была для нас «наилучшей тренировкой» для подготовки к возможной лунной миссии «с точки зрения личного развития и возможности учиться у опытных людей».

Это также первый полет Германии в космос. Маттиас Маурер От Европейского космического агентства, у которого будет возможность выйти в открытый космос и активировать новую роботизированную руку, которая недавно была доставлена ​​на космическую станцию ​​на борту российского космического корабля.

«Эта рука сможет передавать научную нагрузку через российский воздушный шлюз изнутри станции наружу, а затем [will be] возможность проводить эксперименты за границей, не выходя в открытый космос ».

Пилот миссии НАСА Том МаршборнОн единственный ветеран-космонавт среди экипажа. Имея образование в области физики и докторскую степень, он впервые присоединился к НАСА в начале 1990-х годов в качестве авиационного хирурга. Он присоединился к официальному отряду космонавтов в 2004 году и ранее совершил один космический полет и один российский полет от Союза до Международной космической станции.

Когда его спросили, чего он ждет больше всего, Марчберн сказал репортерам: «Несомненно, одним из пиков вашего пребывания на корабле является возможность выйти в открытый космос, но то, что мы делаем изо дня в день в лаборатории, поможет быть тем, чего многие из нас с нетерпением ждут ».

На протяжении двух десятилетий Международная космическая станция принимала астронавтов со всего мира для проведения научных исследований. Космическая станция не похожа ни на одну лабораторию в мире — в условиях микрогравитации физические и биологические явления не нарушаются притяжением Земли. Таким образом, проведение на станции того же эксперимента, который проводился на Земле, может дать ученым лучшее базовое понимание того, как что-то работает.

Исследования, которые будут контролироваться астронавтами экипажа-3, включают попытку разработать «идеальный кристалл» для углубления нашего понимания биологических процессов, тестирование влияния диеты на здоровье космонавтов и тестирование датчика видеонаведения на смартфоне для управления и навигации. и управление свободно летающим роботом Astrobee.