Капсула SpaceX направляется к космической станции для перевозки экипажей НАСА и России.

МЫС КАНАВЕРАЛ, Флорида, 5 октября (Рейтер) — Ракета SpaceX вылетела на орбиту из Флориды в среду с экипажем Международной космической станции на борту, а также россиянином, двумя американцами и японским космонавтом. Совместные американо-российские действия в космосе, несмотря на военную напряженность в Украине.

Ракета-носитель SpaceX, состоящая из ракеты Falcon 9, увенчанной капсулой Crew Dragon, получившей название Endurance, стартовала в полдень по восточному стандартному времени (16:00 по Гринвичу) в ясном небе из Космического центра Кеннеди НАСА на мысе Канаверал. 23-этажный двухступенчатый Falcon 9 взлетел со стартовой башни, когда его девять двигателей Merlin ожили в клубящихся облаках пара и красновато-оранжевом огненном шаре.

Примечательно, что миссия примечательна тем, что в ней участвует 38-летняя Анна Кикина, единственный действующий астронавт российского космического агентства «Роскосмос», которая совершила редкий полет на борту космического корабля США, даже когда враждебность между Москвой и Вашингтоном обострилась из-за российского вторжения в Украину. Он был последним астронавтом, который вывел на орбиту американский ракетный корабль в 2002 году на космическом челноке НАСА.

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Когда космический корабль вышел на околоземную орбиту, Кикина по радио поблагодарила НАСА, Роскосмос и их партнеров на Международной космической станции (МКС) «за предоставленную нам прекрасную возможность. Мы очень рады сделать это вместе».

Кекина, уроженка Западной Сибири, фактически поменялась местами с астронавтом НАСА, который сидел в своем кресле на борту российского корабля «Союз», направлявшегося на Международную космическую станцию ​​в прошлом месяце в соответствии с новым соглашением о совместном использовании поездок, подписанным НАСА и Роскосмосом в июле.

Примерно через девять минут после запуска в среду верхняя ступень ракеты Crew Dragon была переведена на подходящую предорбитальную орбиту, где она пролетела в космосе со скоростью почти 16 000 миль в час (27 000 км/ч). Тем временем он вернул на Землю многоразовую низкоступенчатую ракету-носитель и благополучно приземлился на беспилотном спасательном корабле, плавающем в море.

Ожидается, что экипаж из четырех человек и их автономная летающая капсула прибудут на Международную космическую станцию ​​(МКС) примерно через 29 часов в четверг вечером, чтобы начать 150-дневную научную миссию на борту орбитальной лаборатории на высоте 250 миль (420 км) над ней. . земля.

Миссия, получившая обозначение Crew-5, является пятым полным экипажем Международной космической станции (МКС), который НАСА совершил на борту корабля SpaceX с тех пор, как калифорнийский частный ракетный проект, основанный генеральным директором Tesla (TSLA.O) Илоном Маском, начал отправлять астронавтов. максимум в мае 2020. .

гладкое путешествие

Эту последнюю команду возглавляет 45-летняя Николь Онапо-Манн, ветеран-пилот-истребитель, вошедшая в историю космических полетов как первая женщина из числа коренного населения, отправленная НАСА на орбиту, и первая женщина, занявшая место капитана на корабле SpaceX Crew Dragon.

Члены миссии SpaceX Crew-5 Николь Онапо Манн, Анна Кекина, Джош Касада и Коичи Ваката позируют по прибытии в Космический центр Кеннеди для подготовки к запуску 5 октября на борту ракеты SpaceX Falcon9 к Международной космической станции на мысе Канаверал, Флорида. , США, 1 октября 2022 г. REUTERS/Джо Скиппер

Через несколько мгновений после выхода на орбиту, когда центр управления полетами пожелал экипажу «скорости на удачу», Манн ответил по радио: «Прекрасно. Большое спасибо команде Falcon. Вау! Это была плавная, тяжелая поездка».

Прямая трансляция из Crew Dragon показала, как все четыре астронавта привязаны к своей герметичной кабине в бело-черных скафандрах со шлемами.

Командир Манн, полковник Корпуса морской пехоты США и боевой летчик, выполнявший боевые задачи в Ираке и Афганистане, имеет степень магистра инженерных наук по специальности «Гидромеханика». Она также входит в первую группу из 18 астронавтов, отобранных для предстоящих миссий НАСА «Артемида», целью которых является возвращение людей на Луну в конце этого десятилетия, более чем через полвека после окончания лунной программы «Аполлон».

Как зарегистрированный член племени индейцев Раунд-Вэлли Вайлаки, Манн станет первой индейской женщиной, которая полетит в космос. Единственным другим коренным американцем, когда-либо запускавшимся на орбиту, был Джон Херрингтон, совершивший полет на шаттле в 2002 году.

Пилот, запланированный на запуск в среду, — астронавт NASA MAN и младший партнер по космическим полетам Джош Кассада, 49 лет, пилот ВМС США и летчик-испытатель со степенью доктора философии в области физики частиц высоких энергий.

Среди членов экипажа JAXA — астронавт-ветеран Коити Ваката, 59 лет, эксперт по робототехнике, совершающий свой пятый полет в космос.

Экипаж-5 будут встречать семь пассажиров МКС — экипаж Экипажа-4 из трех американцев и итальянского астронавта, а также двое россиян и астронавт НАСА, летевший с ними на орбиту на корабле «Союз».

Новичкам было поручено провести более 200 экспериментов, многие из которых были посвящены медицинским исследованиям, начиная от 3D-биопечати тканей человека и заканчивая изучением бактерий, культивируемых в условиях микрогравитации.

МКС длиной с футбольное поле и самый большой искусственный объект в космосе постоянно эксплуатируется с ноября 2000 года и управляется консорциумом во главе с США и Россией, в который входят Канада, Япония и 11 европейских стран.

Форпост появился отчасти благодаря улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой после распада Советского Союза и окончания соперничества времен холодной войны, которое спровоцировало первоначальную космическую гонку между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сотрудничество между НАСА и Роскосмосом подверглось как никогда серьезному испытанию с тех пор, как в феврале Россия вторглась в Украину, что побудило Соединенные Штаты ввести широкие санкции против Москвы.

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(Дополнительный отчет Джо Скиппера на мысе Канаверал и Стива Гормана в Лос-Анджелесе; дополнительный отчет Джоуи Роулетта в Вашингтоне. Под редакцией Уилла Данхэма.

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