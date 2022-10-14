Капсула SpaceX покидает космическую станцию, чтобы вернуть на Землю четырех астронавтов

14 октября (Рейтер) — Четвертая длительная группа астронавтов SpaceX на Международной космической станции (МКС) для НАСА благополучно покинула орбитальный форпост в пятницу, чтобы начать свое путешествие обратно на Землю, завершив почти шестимесячную научную миссию.

Капсула SpaceX Crew Dragon с тремя американскими астронавтами НАСА и итальянским коллегой из Европейского космического агентства отделилась от модуля МКС «Гармония» в 12:05 по восточному поясному времени (16:05 по Гринвичу), чтобы отправиться в обратный путь, который, как ожидается, займет около пяти часов.

Видео в прямом эфире во время веб-трансляции НАСА показало, как капсула удаляется от станции, когда два транспортных средства парят высоко над северной частью Атлантического океана.

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В скафандрах с белым и черным шлемами четыре астронавта были замечены привязанными в кабине экипажа незадолго до того, как космический корабль отделился от станции, вращаясь на высоте 250 миль (400 км) над Землей со скоростью около 17 500 миль в час (28 000 км/ч). ).

Серия из нескольких коротких ракетных пусков независимо отвела капсулу от Международной космической станции и понизила ее орбиту, чтобы выровнять капсулу для последующего входа в атмосферу и рассеяния.

Если все пойдет гладко, Crew Dragon, получивший название Freedom, прыгнет с парашютом в море у атлантического побережья Флориды в 16:55 (20:55 по Гринвичу).

Экипаж Freedom, американцы Кьелл Линдгрен, 49 лет, Джессика Уоткинс, 34 года, и Боб Хайнс, 47 лет, а также итальянка Саманта Кристоферетти, 45 лет, прибыли на станцию ​​27 апреля после запуска SpaceX в тот же день. Уоткинс стала первой афроамериканкой, участвовавшей в длительной миссии на борту Международной космической станции.

По данным НАСА, за 170 дней на борту космической станции экипаж облетел вокруг Земли 2720 раз — примерно раз в 90 минут, — пройдя в космосе около 72 миллионов миль (116 миллионов километров).

«Грустно видеть, что вы улетаете. Удачи, благополучного возвращения, приземления и спокойного моря», — передал по радио отбывающим астронавтам член экипажа МКС вскоре после увольнения.

«Для меня было удовольствием и привилегией служить на космической станции в течение последних шести месяцев», — сказал по радио один из астронавтов Freedom. «Мы тоже с нетерпением ждем встречи с вами дома».

Отбывающая команда, получившая обозначение «Экипаж-4», является четвертой полной группой астронавтов дальнего действия, запущенной SpaceX с тех пор, как частная ракетная компания, основанная генеральным директором Tesla Inc (TSLA.O) Илоном Маском, начала перевозить персонал НАСА в мае 2020 года.

Их уход произошел через неделю после того, как на борт станции прибыла сменная команда, Экипаж-5 — российский космонавт, японский астронавт и два коллеги из НАСА, в том числе первая индейская женщина, отправленная на орбиту.

Экипаж-5 пока остается на Международной космической станции с двумя другими россиянами и третьим американцем, которые в сентябре вместе с «Союзом» отправились на Международную космическую станцию. Один из этих космонавтов, Сергей Прокопьев, принял командование Международной космической станцией с корабля ЕКА «Христоферит» перед тем, как покинуть экипаж-4.

Международная космическая станция, которая простирается на длину футбольного поля, постоянно используется с 2000 года и управляется партнерством США и России, в которое входят Канада, Япония и 11 европейских стран.

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(Обложка Стива Гормана в Лос-Анджелесе). Монтаж Дэвид Грегорио

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