Капсула Starliner от Boeing стартовала в крупном испытательном полете на орбиту

МЫС КАНАВЕРАЛ, Флорида, 19 мая (Рейтер) — Новая капсула Boeing Starliner была запущена в четверг во время беспилотного испытательного полета на Международную космическую станцию ​​с целью добиться столь необходимого успеха компании после более чем двух лет работы. Задержки и дорогостоящие инженерные неудачи.

CST-100 Starliner в форме мармеладки стартовал незадолго до 19:00 по восточноевропейскому времени (23:00 по Гринвичу) со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде и поднялся на вершину ракеты Atlas V от Boeing-Lockheed Martin (LMT). Объединенный стартовый альянс (ULA).

Примерно через 30 минут после старта «Старлайнер» вышел на намеченную начальную орбиту после отделения от верхней ступени ракеты «Атлас V» и полета своим ходом к траектории для более поздней встречи с космической станцией.

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В тот момент во время предыдущего испытательного полета Starliner в конце 2019 года программный сбой помешал космическому кораблю эффективно добраться до космической станции.

Если все пойдет по плану, капсула достигнет станции примерно через 24 часа и пристыкуется к исследовательскому центру, который находится на высоте около 250 миль (400 километров) над Землей в пятницу вечером.

Планируется, что Boeing (BA.N) проведет от четырех до пяти дней на космической станции, прежде чем спуститься и вернуться на Землю, приземлившись на парашюте с воздушной подушкой на дно пустыни в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико.

Успешная миссия приблизит долгожданный Starliner к тому, чтобы предоставить НАСА второе надежное средство доставки астронавтов на космическую станцию ​​и обратно.

С момента возобновления пилотируемых полетов на орбиту с территории США в 2020 году, через девять лет после окончания программы космических челноков, космическому агентству США пришлось полагаться исключительно на ракеты Falcon 9 и капсулы Crew Dragon от SpaceX Илона Маска для транспортировки астронавтов НАСА. .

Ранее единственным другим вариантом доступа к орбитальной лаборатории была посадка на борт российских космических кораблей «Союз».

«Наличие резервной копии важно для страны», — сказал агентству Reuters глава НАСА Билл Нельсон за несколько часов до старта.

Запуск в четверг также приходится на ключевое время для Boeing, поскольку чикагская компания стремится выйти из последовательных кризисов в авиационном бизнесе и в своем подразделении космической обороны. Одна только программа Starliner вынудила Boeing заплатить комиссию в размере 595 миллионов долларов после неудачного первого беспилотного испытательного полета на орбиту в 2019 году.

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Старлайнер не летал на орбиту пустым. В капсуле находился исследовательский манекен с причудливым названием Рози Ракетер для сбора данных об условиях в кабине экипажа во время полета, а также 500 фунтов груза для доставки экипажу космической станции — три астронавта НАСА, астронавт ЕКА из Италии и три российских астронавта. космонавты

Двум американским астронавтам предстоит подняться на борт капсулы, пока Starliner находится в резиденции, чтобы измерить ее внутреннюю среду и выгрузить припасы.

Запуск в четверг был повторением испытательной миссии 2019 года, в ходе которой не удалось добиться успешной встречи с космической станцией из-за сбоя в программе полета. Последующие проблемы с двигательной установкой Starliner, поставленной Aerojet Rocketdyne, вынудили Boeing отменить попытку запуска капсулы прошлым летом.

Космический корабль простаивал еще девять месяцев, пока две компании конкурировали за то, почему их топливные клапаны не работают и какая компания несет ответственность за их ремонт, сообщило агентство Reuters на прошлой неделе. Прочитайте больше

Boeing заявляет, что с тех пор он устранил недостаток с помощью временного решения и планирует перепроектировать систему топливных клапанов силовой установки после полета на этой неделе.

Starliner был разработан по контракту с фиксированной ценой на 4,5 миллиарда долларов от НАСА, чтобы предоставить космическому агентству США вторую траекторию на низкой околоземной орбите вместе со SpaceX.

Если второй беспилотный полет на орбиту будет успешным, Starliner может отправить свою первую команду астронавтов осенью, хотя официальные лица НАСА предупреждают, что сроки могут быть сдвинуты.

Астронавты НАСА Бутч Уиллмор и Майк Финк отправляются на первую пилотируемую миссию Starliner. Но официальные лица НАСА, которые не хотели ограничивать двух астронавтов полетом с неустановленной датой запуска, заявили в среду, что в миссии могут оказаться как минимум два из четырех астронавтов, которые сейчас готовятся к летным испытаниям Starliner.

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(Репортаж Джоуи Роулетта с мыса Канаверал, Флорида; дополнительный репортаж Стива Гормана в Лос-Анджелесе. Редактирование Джерри Дойла и Гранта МакКолла)

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