Капсула Starliner стыкуется с космической станцией для испытаний в беспилотном полете

МЫС КАНАВЕРАЛ, Флорида, 20 мая (Рейтер) — Новая капсула Boeing Starliner впервые пристыковалась к Международной космической станции (МКС) в пятницу, выполнив ключевую задачу пилотного испытания с высокими ставками. Поездка на орбиту без космонавтов.

Свидание мармеладного CST-100 Starliner с орбитальным поисковым участком, на котором в настоящее время находится экипаж из семи человек, произошло примерно через 26 часов после запуска капсулы с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

В четверг Starliner стартовал на ракете Atlas V, поставленной совместным альянсом Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance (ULA), и достиг намеченной начальной орбиты через 31 минуту, несмотря на отказ двух бортовых двигателей.

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В Boeing заявили, что два неисправных двигателя не представляют угрозы для остальной части космического полета, который произошел после более чем двух лет задержек и дорогостоящих технических неудач в программе, разработанной для того, чтобы дать НАСА еще один корабль для отправки своих астронавтов на орбиту и обратно.

По словам комментаторов в прямой онлайн-трансляции с Агентство НАСА Ссылка.

Это был первый случай, когда космический корабль каждого из партнеров НАСА по программе коммерческих экипажей был физически подключен к космической станции одновременно. Капсула SpaceX Crew Dragon была пристыкована к космической станции с момента доставки четырех астронавтов на Международную космическую станцию ​​в конце апреля.

Помпеи возвращаются на орбиту

Многое зависело от результата, после того как злополучный первый испытательный полет в конце 2019 года чуть не закончился исчезновением транспортного средства из-за программного сбоя, который фактически лишил космический корабль возможности добраться до космической станции.

Последующие проблемы с двигательной установкой Starliner, поставленной Aerojet Rocketdyne (AJRD.N), привели к тому, что прошлым летом Boeing предпринял вторую попытку запустить капсулу.

Как сообщило агентство Reuters на прошлой неделе, Starliner простаивал еще девять месяцев, пока две компании спорили о том, почему перестали закрываться топливные клапаны и какая компания несет ответственность за их ремонт. Прочитайте больше

Капсула Boeing CST-100 Starliner на борту ракеты United Launch Alliance Atlas 5 запускается во время второго испытательного полета без экипажа на Международную космическую станцию ​​на мысе Канаверал, Флорида, США, 19 мая 2022 года. REUTERS/Steve Nesius. Прочитайте больше

Boeing заявил, что в конечном итоге решил проблему с помощью временного решения и планирует изменить дизайн после полета на этой неделе.

Помимо поиска причины неисправности двигателя вскоре после запуска в четверг, Boeing заявил, что отслеживает некоторые неожиданные действия, обнаруженные системой термоконтроля Starliner, но температура капсул остается стабильной.

«Все это является частью процесса обучения управлению Starliner на орбите», — сказал комментатор миссии Boeing Стив Сисселофф во время веб-трансляции НАСА.

Капсула должна покинуть космическую станцию ​​в среду, чтобы вернуться на Землю и закончить полет на парашюте на воздушной подушке в пустыне Нью-Мексико.

Успех рассматривается как ключевой для Boeing, поскольку базирующаяся в Чикаго компания стремится выйти из последовательных кризисов в своем авиационном бизнесе и в своем подразделении космической обороны. Одна только программа Starliner стоила почти 600 миллионов долларов из-за инженерных неудач после аварии 2019 года.

Если с текущей миссией все пойдет хорошо, Starliner может отправить свою первую команду астронавтов на космическую станцию ​​уже осенью.

В настоящее время единственным пассажиром был исследовательский манекен с причудливым именем Рози Рокетер, одетый в синий летный костюм, привязанный к сиденью командира и собирающий данные об условиях в кабине экипажа во время полета, а также 800 фунтов (363 кг) груза, который должен был быть доставлен. доставили на космическую станцию.

На орбитальной платформе в настоящее время находится экипаж из трех астронавтов НАСА, одного астронавта Европейского космического агентства из Италии и трех российских космонавтов.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил стыковку в социальной сети в субботу, добавив: «Станции ничего не угрожает. На борту российской части Международной космической станции есть система».

С момента возобновления пилотируемых полетов на орбиту с территории США в 2020 году, через девять лет после окончания программы космических челноков, космическому агентству США пришлось полагаться исключительно на ракеты Falcon 9 и капсулы Crew Dragon от SpaceX Илона Маска для транспортировки астронавтов НАСА. .

Ранее единственным другим вариантом доступа к орбитальной лаборатории была посадка на борт российских космических кораблей «Союз».

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(Репортаж Джоуи Рулетт с мыса Канаверал, Флорида; дополнительный репортаж Лидии Келли в Мельбурне. Дополнительный текст и репортаж Стива Гормана в Лос-Анджелесе; редактирование Сандры Маллер и Брэдли Перретта.

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