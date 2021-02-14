Российский отборщик Аслан Карацев продолжил свою фантастическую карьеру на Открытом чемпионате Австралии в воскресенье, достигнув четвертьфинала в своем дебютном турнире Большого шлема с победой 3-6 1-6 6-3 6-3 6-3 6-4 над 20-м. семя Феликс Огер- Алясим. Канадец Огер-Алиассим был на пути к комфортной победе над «Маргарет Корт Арена», когда они повели 2: 0, но не теряли 27-летнего россиянина, потерпели поражение и устремились к победе.

«Сначала было действительно сложно играть с ним. Он действительно хороший игрок, и он играл очень быстро, и потребовалось два сета, чтобы найти свой ритм», – сказал Карацев, занимающий 114-е место в мире, в интервью на поле. . «Я вложил все в этот матч, и я действительно счастлив».

Оба игрока сыграли с первыми пятью игроками в своей футбольной карьере, показав свой характер, но именно Карацев, наконец, показал лучший контроль, когда нарастали ненасильственные фолы 20-летнего Огера-Алиассима. Карацев реализовал свое первое очко в матче ударом справа на кроссе и с огромным ревом отметил, что стал первым игроком-мужчиной после Алекса Радулеску на Уимблдоне в 1996 году, который во время своего дебюта вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Карацев также стал игроком с самым низким рейтингом, вышедшим в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после 114-го места Патрика Макинроя в 1991 году. Либо Доминик Тим из Австрии, либо болгарин Григор Димитров будут играть 18-м посевным за место в полуфинале . Финал Мельбурнского парка.

«Я буду готов ко всем», – сказал Карацев, один из трех россиян, вышедших в 1/8 финала в этом году. Даниил Медведев и Андрей Рублев будут дежурить в понедельник.

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