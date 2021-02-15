Карацев забрался в первую восьмерку своего дебюта на турнире Большого шлема

МЕЛЬБУРН (Рейтер) – Россиянин Аслан Карацев в квалификации продолжил свою фантастическую карьеру на Открытом чемпионате Австралии в воскресенье, выйдя в четвертьфинал в своих первых матчах турниров Большого шлема с победой 3-6 1-6 6-3 6-3 6-4. более 20. Семя Феликс Аугер-Алиссум.

Карацев не проиграл ни одного сета в своих предыдущих трех раундах, в том числе обыграл сеяного восьмым Диего Шварцмана, но проиграл свои первые два сета канадцу в воскресенье на арене Маргарет Корт, где он потерпел непреднамеренные фолы.

27-летний игрок взял перерыв в ванной после проигрыша во втором сете и вернулся другим игроком, разорился и скрывал свои ошибки, чтобы выиграть три сета подряд и одержать победу в битве, которая длилась почти три с половиной часа. .

«Сначала было действительно сложно играть с ним. Он действительно хороший игрок, и он играл очень быстро, и потребовалось два сета, чтобы найти свой ритм», – сказал Карацев, занимающий 114-е место в мире, в интервью на поле. .

«Я вложил все в этот матч, и я действительно счастлив».

Оба игрока сыграли первые пять в своей карьере и показали свои нервы, но именно Карацев показал лучший контроль в конце, когда 20-летний Аугер Алиассим начал бороться со своей подачей.

Карацев реализовал свое первое очко в матче ударом справа на кроссе и с огромным ревом отметил, что стал первым игроком-мужчиной после Алекса Радулеску на Уимблдоне в 1996 году, который во время своего дебюта вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Карацев также стал игроком с самым низким рейтингом, достигшим четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису после 114-го места Патрика Макинроя в 1991 году и первым отборочным игроком после Бернарда Томича на Уимблдоне 2011 года, который вышел в четвертьфинал крупного турнира.

Аугер Алиассим сказал, что его служба разочаровала его, и он не смог выплатить компенсацию.

«Конечно, мне жаль, что я не служил лучше, но я не могу щелкнуть пальцами, и это просто происходит», – сказал он. «Так что я должен быть лучшим игроком в целом, чтобы преодолевать эти ситуации.

История продолжается

«Ментально позитивным является то, что я оставался позитивным … Я верил в это до конца».

В следующий раз Карацев сыграет с семенем 18 Грегор Димитров, который нокаутировал австрийца Доминика Тима, занял третье место, 6-4 6-4 6-0 и обеспечил себе место в полуфинале.

«Я буду готов ко всем», – сказал Карацев, один из трех россиян, вышедших в 1/8 финала в этом году. Даниил Медведев и Андрей Рублев будут дежурить в понедельник.

Подготовлено Судипто Гангули в Мумбаи; отредактировал Питер Резерфорд)