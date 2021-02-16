Игрок мог допустить любые старые шансы, что квалифицированный россиянин Аслан Карацев станет первым игроком, который выйдет в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021 года в Мельбурн-парке.

Но они также будут объединяться после того, как 114-й номер в мире стал первым игроком за 53 года в профессиональном теннисе, который во время своего дебюта в турнире Большого шлема вышел в четверку последних крупных турниров.

Карацев продолжил свою фантастическую карьеру, победив Грегора Димитрова 2-6 6-4 6-1 6-2 в четвертьфинале во вторник.

27-летний футболист также стал пятым игроком отборочного турнира, который вышел в полуфинал турнира Большого шлема, присоединившись к великому Джону Макинрою, австралийцу Бобу Гелтенану, бельгийцу Филиппу ДеВульфу и соотечественнику Владимиру Волчкову.

«Это, конечно, невероятное чувство. Когда вы впервые сыграли в крупную ничью, он впервые сыграл в полуфинале. Это невероятно, – сказал он.

Димитров, бывший полуфиналист World Open, выглядел так, будто остановился после поражения в третьем сете, но продолжал отважно – и отчаянно – после лечения от травмы спины.

Но когда-то болгарин, занявший третье место в мире, временами почти не двигался, и его возвращение на арену Рода Лейвера в последней группе было всего лишь остановкой.

Димитров разбился во время травмы.

«Некоторое время назад я вышел в четвертьфинал, поэтому мне очень понравились мои шансы», – сказал он.

“Это было здорово. Я не ожидал, что ничего из этого произойдет. Это было похоже на один из первых раз, когда я чувствовал себя так хорошо на соревнованиях”.

«Я не проиграл ни одного сета, хорошо двигался и хорошо подал. В конце концов я почувствовал, что все ингредиенты поступают без каких-либо дополнительных усилий.

«Я вообще-то не знаю, что сказать иначе. Это раздражает. Опять же, это спорт. Вот почему вы должны продолжать попытки до конца.

«Я тоже уважаю этого человека. Он видел, как я страдаю, и продолжал делать то, что должен был делать. Вот и все».

Димитров сказал, что травма пришла “внезапно” в понедельник.

Он сказал: «У меня вчера в какой-то момент случился спазм, вот и все».

История продолжается

«Мы не могли исправить это вовремя. Это произошло, я думаю, в начале матча. Это продолжалось, и это не могло быть остановлено. Но для меня этого достаточно. Это его день».

В самом деле. Хотя для Димитрова это был жестокий конец, для Карацева это был исторический день.

«Вначале мне было очень сложно сдерживать нервы, и это было действительно сложно. Жара была очень сильной», – сказал он.

«Я пытался играть во втором сете. Я пытался найти способ играть, затем в третьем сете я почувствовал себя лучше».

Карацев сказал, что он не знал, что Димитров был травмирован, пока это не стало очевидным, когда скорость подачи 20-го игрока в мире снизилась до чуть более половины скорости, когда он перекатил плечо, чтобы перебросить мяч через сетку.

Карацева также не отвлекает перспектива финала для всей России против Даниила Медведева с четвертым посевом или Андрея Рублева, который встретится в четвертьфинале в среду.

«Я стараюсь не думать об этом», – сказал он после бронирования своего первого матча в четверг с первым номером мира и действующим чемпионом Новаком Джоковичем.

«Я просто пытаюсь обдумывать каждую игру, переходя от одного матча к другому».