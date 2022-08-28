Кардиналы католической церкви в Ватикане встретились с Папой Франциском

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ВАТИКАН. Кардиналы католической церкви собрались в Риме на ряд официальных мероприятий, которые начались в субботу, когда Папа Франциск назначил 20 новых священнослужителей членами своего эксклюзивного клуба. Далее на повестке дня двухдневные обсуждения, которые начнутся в понедельник, по реформам конституции Ватикана. Но не менее важным является неформальная повестка дня.

Кардиналам необходимо познакомиться друг с другом, потому что всякий раз, когда Франциск уходит в отставку или умирает, им придется выбирать его преемника из своих рядов. Учитывая редкость таких собраний, это одна из их лучших возможностей собраться, масштабироваться друг с другом и сформировать мнение о будущем направлении католической церкви.

«Это не выбор [call]«Но нам нужен этот момент», — сказал кардинал Кристобаль Лопес Ромеро, архиепископ Рабата, Марокко, родившийся в Испании. Рано или поздно мы должны выбрать следующего папу. Поэтому нам нужно слышать друг друга, знать друг друга».

Ватикан сообщает, что на этой неделе в Рим прибыли 197 из 226 кардиналов мира, что является замечательным показателем, учитывая преклонный возраст членов группы. (Только кардиналы моложе 80 лет — в настоящее время 132 человека — имеют право участвовать в конклаве, который выбирает папу.)

Хотя кардиналы обычно собираются в большом количестве в Ватикане каждый раз, когда Франциск создает новых членов — что он делал восемь раз во время папства — синода, как известно, в 2021 году не было. Посещаемость в 2020 году была ограничена пандемией. В результате это было первое крупное собрание кардиналов с 2019 года, когда конечная точка понтификата Франциска казалась очень отдаленной идеей. Некоторые церковные наблюдатели говорят, что нужно вернуться еще дальше — в 2015 год — чтобы найти момент, когда кардиналы появляются в Ватикане в таком же количестве. READ Южно-Китайское море: USS Benfold бросает вызов территориальным претензиям Китая

В течение четырех месяцев Франциску исполнилось 86 лет, возраст, которого достиг только другой действующий папа с XIX века: Лев XIII, которому в 1903 году все еще было 93 года. Хотя его здоровье было стабильным на протяжении большей части папства. перенес операцию на толстой кишке и говорит, что все еще испытывает остаточные «эффекты» от общей анестезии. А в последнее время он в основном был в инвалидной коляске из-за болей в коленях. Хотя ни одна из причин не помешала ему управлять церковью, эти события стали напоминанием о хрупкости старости и Интенсивные вопросы о его долголетии.

Фрэнсис сказал в прошлом месяце, что «дверь открыта«Уйти в отставку в том случае, если его здоровье не позволит ему управлять церковью. Но он сказал, что еще не дошел до этого момента.

«Это не значит, что послезавтра я не начну думать [about it]»Правда? — сказал Фрэнсис. — Но пока, честно говоря, не знаю».

В более ранние эпохи Церкви ожидалось, что Франциск будет продолжать служить до самой смерти. Но шокирующая отставка Папы Бенедикта XVI в 2013 году создала альтернативу для современных пап.

Когда Фрэнсис покидает пост, перед кардиналами, которые выберут ему замену, встает множество важных вопросов. Во-первых, будут ли они искать преемника, который разделяет видение Франциска более инклюзивной церкви. Франциск, находящийся на посту более девяти лет, помог повысить вероятность такого сценария, потому что, согласно статистике Ватикана, его назначения теперь составляют 63 процента кардиналов избирательного возраста. Однако тайные встречи, как известно, непредсказуемы. Не все избранные Франциском кардиналы разделяют его взгляды на мир. Поддержка со стороны кардиналов, выбранных их более консервативными предшественниками Бенедиктом и Иоанном Павлом II, будет по-прежнему иметь важное значение для любого будущего папы, который достигнет порога в две трети голосов. READ Десятки человек погибли в автокатастрофе в Болгарии

Другой вопрос касается географии — будет ли следующий папа неевропейцем. До Франциска, аргентинца, Церковь избрала европейского папу более чем 1000 лет подряд. Но по мере того, как церковь в Европе увядала, ее географическое сердце переместилось в такие места, как Латинская Америка и Африка. Франциск со своими кардиналами, подобранными на протяжении многих лет, сделал состав потенциальных избирателей менее европейским. Последняя партия кардиналов представляла Франциску такие места, как Восточный Тимор, Колумбия и Нигерия.

В понедельник кардиналы проведут двухдневные переговоры по новой конституции Ватикана, которая была опубликована в марте и ознаменовала реорганизацию церковной бюрократии. Но также есть много времени для братства. Время их пребывания в Риме совпадает с закрытием города в августе, так как римляне переехали из города в горы и на пляжи, а многие кафе и рестораны закрылись. Улицы вокруг Ватикана заполнены туристическими группами и высокопоставленными епископами.

Лопес Ромеро в одном из интервью сказал, что уже успел пообедать с гвинейским кардиналом Робертом Сарой и помолиться вместе с ним. Самый молодой кардинал, Джорджио Маренго, 48 лет, итальянец, много лет служивший в Монголии, сказал, что его надежды на ближайшие дни «очень простые» — лучше узнать других кардиналов.