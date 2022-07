Карловы Вары, художественный руководитель Карл Охс, выступает с новым манифестом киноиндустрии «Чешская близость» | Функции

Чешская новая волна, дискуссии о русском присутствии на фестивале и дань уважения покойной Еве Зораловой — все это было характерно для Карела Охса 11.Десятый В качестве художественного руководителя Международного кинофестиваля в Карловых Варах (KVIFF), который завершится сегодня вечером, в субботу, 9 июля.

Статистика за первые четыре дня фестиваля показала, что было продано 64 881 билет, из них 6 491 выдано пропуск на фестиваль и аккредитовано 453 журналиста. Оч ожидает, что окончательный результат превзойдет показатели 2019 года, чему способствовали национальные праздники Чехии, прошедшие в прошлые вторник и среду.

В преддверии фестиваля группа кинематографистов из Чехии и Чехии во главе с Терезой Вейводовой, Томасом Вински и Саймоном Холли опубликовала манифест «Новая близость», определяющий более радикальный подход к кинопроизводству в стране.

Оч говорит с Монитор Преобразите этот новый горизонт, вернув фестивалю полную силу после пандемии и предоставив платформу для украинских кинематографистов.

Появляется ли новое поколение чешских кинематографистов?

Есть новое поколение, которое полностью отличается от предыдущего. То, что мы наблюдаем в этом году, — это возвращение в общество. После падения коммунизма создатели фильмов стали отдельными людьми, как островки — они знали друг друга, но не имели чувства общности по историческим причинам. Но теперь кинематографисты преследуют ту же цель. На практике мы можем наблюдать возвращение девиза 1960-х — успех одного — возможность другого. «Новая близость» — подробное, глубокое и радикальное изложение состояния современного кино. Отсутствие характера кино с точки зрения предмета и формы. Они хотят быть более личными, более радикальными и более самоуверенными. Напоминает французскую Nouvelle Vague. Я так взволнован этим; Кинематографисты используют личные и интимные истории, чтобы быть политическими.

Заявление было доставлено в Чешский кинофонд, что, как сообщается, стало неожиданностью.

Я этого не знал, но это только подтверждает, что молодые кинематографисты, о которых мы говорим, ничего не боятся. Томаш Вински — польский режиссер, долгое время живущий в Чехии. Олмо Умерзо — словенский кинорежиссер, который уже два десятилетия живет в Праге. Это здорово, потому что наша страна остро нуждается в людях, приезжающих из-за рубежа. Чешское общество имеет сильную тенденцию к самоизоляции — наследие 40-летнего правления коммунизма. Это помогает расширить наше сознание по отношению к миру.

Нужно ли чешским кинематографистам больше присутствовать на международной фестивальной сцене?

Мы стараемся поддерживать его как можем. Чешские кинематографисты сегодня знают карту фестивалей намного лучше, чем их предшественники — они знают, что означают Канны, Сан-Себастьян и Локарно. Конечно, мы рады, когда чешский режиссер выбирает Карловы Вары, и они делают это часто. Но когда нас попросят помочь связаться с фестивалем в другом месте — мы вам поможем.

Вас удивило, как быстро фестиваль вернулся в полную силу?

Дела идут на удивление хорошо — мы ожидали колебаний от людей. Но есть большая разница с реальной, поздней версией прошлого года, когда у людей не было времени с нетерпением ждать фестиваля. В этом году, хотя мы не были уверены, сколько их будет, вы, возможно, уже почувствовали интерес за пару месяцев до фестиваля. С национальными праздниками во вторник и среду мы видели «пятничные толпы» и во вторник.

Насколько заранее вы смогли спланировать личное мероприятие?

Мы никогда не делали ничего, кроме физической копии. отменен 2020; В прошлом году, соблюдая все меры безопасности и охраны здоровья, мы все еще носили маску. Этот год всегда был полным физическим релизом, потому что в начале года все специальные меры были отменены, и у нас было шесть месяцев так называемой «нормальности».

Накануне мероприятия фестиваль выступил с заявлением о включении российского фильма Капитан Волконогов выжил. Какой вызов эта война ставит перед KVIFF?

Война — это постоянный вызов для всех нас. Приходится смириться с тем, что в 2022 году зверства подобного рода происходят рядом. [Regarding programming a Russian film] У нас есть свое мнение, которое мы хотели высказать публично. Но мы очень хотим, чтобы это мнение сопровождалось ядром нашего убеждения, а это полное осуждение того, что делает российский режим. Мы все проигрываем в этой ситуации из-за того, что какой-то сумасшедший держит нас таким образом в заложниках. Конфликт продолжается уже более 100 дней. Существует риск того, что другие страны будут искать в другом месте. Мы должны постоянно привлекать внимание. Вы ориентируетесь на зрителей и хотите показывать им фильмы, которые обогащают и развлекают их. Но в то же время вы должны быть частью этих разговоров; Есть определенная ответственность гражданина мира.

KVIFF сотрудничает с Одесским международным кинофестивалем и регулярно отмечает его «полную поддержку украинских кинематографистов и программистов». Программист Киевского международного кинофестиваля «Молодость» Богдан Жук опубликовал в Facebook резкую критику KVIFF, обвинив его в «лицемерии… трусости и уклонении от ответственности». У вас есть ответ?

Я этого не читал; Но будь то пост в Facebook или петиция, присланная нам украинскими кинематографистами, я полностью понимаю эти чувства. Я могу только представить ситуацию, в которой находятся люди, написавшие эти статьи — мы понятия не имеем. Поэтому, что бы мы ни получали, мы полностью уважаем это и относимся к этому очень серьезно. У нас другое мнение [on the selection of a Russian film]Мы стараемся выразить это как можно уважительнее. Но никогда не будем задаваться вопросом, почему такие заявления существуют — с точки зрения заявителей, это логично.

Это первое событие после смерти бывшего директора фестиваля Евы Зораловой. Что она собиралась делать из выпуска этого года?

Она наслаждалась полными кинотеатрами и встречалась с друзьями, которые пришли почтить ее память. Она бы критически отнеслась к уровню шума хаус-музыки за пределами отеля «Термал» — она была бы в этом щепетильна! Она здесь. Она ушла от нас в марте, но мы не переставали говорить о ней и чтить [at the opening ceremony] Это было очень впечатляюще.