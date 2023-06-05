Карлос Алькарас любит смотреть повторы своих лучших ударов, сыграв против Стефаноса Циципаса на Открытом чемпионате Франции.

ПАРИЖ. Дружеский совет, любители спорта: если играет Карлос Алькарас, не отводите взгляд. Даже на мгновение. Потому что есть вероятность, что он вызовет в воображении какое-то вызывающее умиление сочетание способностей, атлетизма и умопомрачительной осведомленности.

Все, кто наблюдал за его игрой в последнее время, знают это. Это знают все, кто недавно играл против него. И он знает это. Вот почему сам Алькарас, занявший первое место в рейтинге, признается с уже знакомой ухмылкой, что он будет «часто» смотреть на видеоборды на поле, чтобы увидеть повтор того, что он только что сделал.

В соответствии со своими обычными трюками на корте Филиппа Шатрие в воскресенье, Алькарас смешал немного этого — навес сзади в сетку — и немного другого — полный спринт, а затем выскользнул из парного переулка для, казалось бы, невозможного углового удара слева. — вплоть до четвертьфинала чемпионата Открытого чемпионата Франции 6-3 6-2 6-2 над 17-м номером Лоренцо Мюзетти из Италии.

«Сегодня он показал, что может выиграть этот турнир, — сказал Мюзетти.

Сначала самое важное. Следующим испытанием для Алькараса, 20-летнего испанца, выигравшего US Open в сентябре, станет еще более серьезное испытание: его соперником в четвертьфинале станет Стефанос Циципас, пятый номер, двукратный чемпион мира. занявший второе место, продвинувшийся вперед. Победа над отборочным Себастьеном Оффнером 7-5, 6-3, 6-0.

Выиграйте это, и Алькарас может оказаться в полуфинале против Новака Джоковича. Он разорвал ничью с соперником Рафаэлем Надалем, выйдя в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в рекордный 17-й раз, победив Хуана Пабло Фариаса со счетом 6-3, 6-2, 6-2.

«Что ж, я горжусь этим, но мой интерес уже есть к следующему матчу», — сказал Джокович, который сейчас встречается с Кареном Хачановым с 11-м номером. «Я знаю, какова моя цель здесь. Я стараюсь мысленно оставаться на правильном пути и, конечно же, не заглядывать слишком далеко».

Это потому, что Джокович близок к победе над Надалем в более престижной категории: турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Сейчас обоим по 22. Для Джоковича в это число входят два на «Ролан Гаррос» в 2016 и 2021 годах, и он может стать первым человеком, который будет владеть как минимум тремя титулами на каждом крупном турнире.

Надаль — 14-кратный чемпион Парижа, но на этот раз промахнулся из-за травмы бедра. В пятницу вечером ему сделали артроскопическую операцию, которая, как ожидается, оставит его в стороне до конца года.

«Я очень надеюсь, что его реабилитация пройдет успешно и мы сможем увидеть его в следующем сезоне. Он очень важен для нашей игры на корте и за его пределами, и он является одной из величайших легенд тенниса в истории игры», — сказал Джокович. «Мы хотим видеть Рафу здоровым, не сомневаемся в этом».

Посеянный под номером 3 Джокович занимает 14-е место подряд на Открытом чемпионате Франции и 55-е место в общем зачете во всех крупных турнирах. Роджер Федерер, завершивший карьеру в возрасте 58 лет, — единственный человек, который забил больше.

Джокович забил 8-1 в очной встрече во вторник с Хачановым, который победил Лоренцо Сонего 1-6, 6-4, 7-6 (7), 6-1.

«У него одна из самых сложных профессий, самые сильные соперники, и на него нельзя рассчитывать», — сказал Хачанов о Джоковиче.

Элина Свитолина, участвовавшая в своем первом турнире Шлема после рождения мальчика в октябре, пробилась в четвертьфинал, одержав победу со счетом 6-4, 7-6(5) над Дарьей Касаткиной, занявшей 9-е место, которая была четвертьфиналом. -финалист в Париже. в течение года. Свитолина из Украины отказалась от послематчевого рукопожатия против своей российской соперницы из-за продолжающейся войны; Касаткина поставила Свитолиной большой палец вверх.

Свитолина сыграет с действующей чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко, занявшей второе место. Соболенко выиграла первые пять матчей и последние девять очков в перевернутом счете 7-6(5), 6-4, победив чемпионку US Open 2017 Слоан Стивенс в тот вечер.

Соболенко повела 5:0, затем Стивенс неожиданно сравнял счет 5:5. Но последние два очка того дебютного сета взяла Соболенко. Затем, во втором, Стивенс подавал на счете 4-all, 40-love — и больше не брал очко. Именно Соболенко определила исход большинства обменов: она закончила с большим количеством победителей (24-5) и гораздо большим количеством промахов (40-19).

В другом четвертьфинале друг с другом сыграют две незасеянные женщины: Анастасия Павлюченкова, занявшая второе место на «Ролан Гаррос-2021», и Каролина Мухова.

Павлюченкова, которая пропустила прошлогодний турнир из-за длительного отсутствия из-за травмы колена, пережила свою третью подряд сеяную соперницу, Элиз Мертенс, 3-6, 7-6(3), 6-3. Махова выиграла со счетом 6-4 6-4 у Елены Аванесян, которая проиграла в квалификации, но вышла в основную сетку, когда другой игрок выбыл.

В Мюзетти Алькарас встретился с кем-то, кто выиграл свой единственный предыдущий матч, в финале грунтового корта на прошлогоднем турнире в Гамбурге. Мюзетти также не проиграл ни одного сета в трех матчах в Париже.

Но это был важный шаг в конкурсе.

Алькарас накопил преимущество 42-17 по общему количеству победителей, при этом сумев совершить такое же количество невынужденных ошибок — 23.

Он может выбирать, как отменить игру Мюзетти. Наносите удар позади него по задней линии. Ударь его так сильно, что он не сможет сопротивляться. Ударьте пасом справа по задней линии широким ударом головой, прежде чем повернуться внутрь. Ударьте самым мягким залпом, какой только можно вообразить, пока они не попадут и едва не отскочат назад.

«Определенные удары, определенные спортивные движения и другие игроки просто не делают этого», — сказал Мюзетти.

Затем Алькараса спросили, увидит ли он, как соперник нанесет удар, который он хотел бы знать, как добавить в свой репертуар.

«Я не думаю, что хочу этому учиться», — был ответ. «Я просто хочу… сделать лучший снимок».