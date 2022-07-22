Карс выходит в четвертьфинал в Гамбурге, а Рублев проигрывает

Лучший посевной Карлос Алькарас оправился от медленного старта, победив Филипа Крайиновича 7-6 (4) 6-3 и выйдя в четвертьфинал турнира в Гамбурге в четверг, где Франсиско Чирондоло ошеломил Андре Рублева 6-4 6-2.

Алькарас сохранил четыре групповых очка, уступив 4-5 в первом сете, прежде чем восстановиться, чтобы обыграть Крайиновича и подняться до 21-2 на грунте в этом сезоне. 19-летний испанец встретится с Кареном Хачановым за место в полуфинале после того, как россиянин обыграл Фабио Фоньини со счетом 6-3 7-5.

Серондоло, занявший 22-е место после Рублева под номером 8, набрал серию из семи побед после завоевания своего первого титула в карьере в Бастаде, Швеция, на прошлой неделе. Следующий соперник Сирундоло – еще один россиянин – Аслан Карацев, выигравший в плей-офф Даниэля Элахи Галана со счетом 3-6, 6-3, 6-4.

В женской жеребьевке лучшая сеяная Анетт Контавейт вышла в полуфинал после того, как Андреа Петкович сошел с дистанции из-за травмы, а Контавейт вел 6-0, 2-0. Петкович сказала в комментариях, опубликованных немецким информационным агентством (DPA), что она подозревала ее в близкой породе.

Контавейт сыграет с Анастасией Потаповой, которая обыграла чемпионку Открытого чемпионата Франции 2021 года Барбору Крийкову со счетом 6:1, 6:3. Очередной полуфинальный матч между Мариной Заневской и американкой Бернардой Пера.

Заневская обыграла Александру Соснович с четвертым номером 6-4 7-5, а Пера обыграла Катерину Синякову 6-3 6-1.

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