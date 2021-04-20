Карта сайта Apple Store не работает: iPad Pro, новый iMac и многое другое ожидаются на мероприятии Spring Loaded

В Страница карты сайта Apple Store В настоящее время отображается значок «Я скоро вернусь». В отличие от предыдущих событий, основные страницы магазина не отключены (или, по крайней мере, еще не сброшены).

Отсутствие карты сайта было первым Я заметил 8 бит. Остальная часть магазина, вероятно, скоро появится. Событие Apple Spring Loaded начнется сегодня в 10:00 по московскому времени. Мы ожидаем обновления линейки iPad Pro и iMac. Другие слухи включали выпуск долгожданных трекеров AirTags, обновления более дешевых iPad и iPad mini, а также новую услугу подписки на Podcasts +.

Обычно в дни мероприятий Apple удаляет все страницы покупок из интернет-магазина. Однако на данный момент страницы покупки для устройств Apple, таких как iPhone и Mac, остаются доступными. В настоящее время отключена только карта сайта. Ожидайте, что остальные участники сайта последуют за вами в течение следующего часа или около того.

Как забавный исторический момент, было время, когда Apple забыла удалить карту сайта. Это привело к Несколько неприятная утечка Анонсы iPhone XS и Apple Watch Series 4 в этом году.

На апрельском мероприятии мы ожидаем серьезных обновлений в линейке iPad Pro. IPad Pro 2021 будет оснащен обновленными процессорами и разъемом Thunderbolt USB-C. Ожидается, что более крупный 12,9-дюймовый iPad Pro будет оснащен новым маленьким светодиодным дисплеем, обеспечивающим лучшую контрастность и более высокий уровень яркости.

Многие также ожидают, что на этом мероприятии будут представлены iMac Apple Silicon. Считается, что эти iMac отличаются радикальным изменением дизайна корпуса с более тонкими краями и более плоскими сторонами, а также оснащены новейшим кремнием, предназначенным для процессоров / графических процессоров Apple.

Также ходят слухи о выпуске AirTags, долгожданного конкурента Apple для трекера Tile. Мы это уже видели Появляется больше аксессуаров AirTags Перед процедурными мероприятиями.

IOS 14.5, наконец, получит дату выпуска и, возможно, также будет выпущено несколько анонсов новых услуг; а Подкаст + Служба подписки Это один из последних слухов, лежащих на столе.

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