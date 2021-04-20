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Карта сайта Apple Store не работает: iPad Pro, новый iMac и многое другое ожидаются на мероприятии Spring Loaded

20 апреля, 2021
Artem Sokolov

В Страница карты сайта Apple Store В настоящее время отображается значок «Я скоро вернусь». В отличие от предыдущих событий, основные страницы магазина не отключены (или, по крайней мере, еще не сброшены).

Отсутствие карты сайта было первым Я заметил 8 бит. Остальная часть магазина, вероятно, скоро появится. Событие Apple Spring Loaded начнется сегодня в 10:00 по московскому времени. Мы ожидаем обновления линейки iPad Pro и iMac. Другие слухи включали выпуск долгожданных трекеров AirTags, обновления более дешевых iPad и iPad mini, а также новую услугу подписки на Podcasts +.

Обычно в дни мероприятий Apple удаляет все страницы покупок из интернет-магазина. Однако на данный момент страницы покупки для устройств Apple, таких как iPhone и Mac, остаются доступными. В настоящее время отключена только карта сайта. Ожидайте, что остальные участники сайта последуют за вами в течение следующего часа или около того.

Как забавный исторический момент, было время, когда Apple забыла удалить карту сайта. Это привело к Несколько неприятная утечка Анонсы iPhone XS и Apple Watch Series 4 в этом году.

На апрельском мероприятии мы ожидаем серьезных обновлений в линейке iPad Pro. IPad Pro 2021 будет оснащен обновленными процессорами и разъемом Thunderbolt USB-C. Ожидается, что более крупный 12,9-дюймовый iPad Pro будет оснащен новым маленьким светодиодным дисплеем, обеспечивающим лучшую контрастность и более высокий уровень яркости.

Многие также ожидают, что на этом мероприятии будут представлены iMac Apple Silicon. Считается, что эти iMac отличаются радикальным изменением дизайна корпуса с более тонкими краями и более плоскими сторонами, а также оснащены новейшим кремнием, предназначенным для процессоров / графических процессоров Apple.

Также ходят слухи о выпуске AirTags, долгожданного конкурента Apple для трекера Tile. Мы это уже видели Появляется больше аксессуаров AirTags Перед процедурными мероприятиями.

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IOS 14.5, наконец, получит дату выпуска и, возможно, также будет выпущено несколько анонсов новых услуг; а Подкаст + Служба подписки Это один из последних слухов, лежащих на столе.

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