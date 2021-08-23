Картер Уильямсон, Take Shape & Xelon Entertainment

Картер Уильямсон это отмеченное наградами архитектурное бюро, базирующееся во Внутреннем Западном Сидней Пригород Саммер-Хилл. Проекты Картера Уильямсона выразительны, гуманны и мощно разработаны, чтобы быть прочными и долговечными. Они основаны на сотрудничестве, техническом совершенстве и пространственном воображении. Они ищут неполный рабочий день Помощник по маркетингу и коммуникациям С большим интересом к дизайну и архитектуре присоединиться к их команде. Эта роль гибкая, изначально работает два дня в неделю. Эта роль будет работать во всех направлениях маркетинговой и коммуникационной деятельности компании, включая социальные сети, традиционные СМИ и запуск нового веб-сайта, который в настоящее время находится в разработке. Если вы записались или прошли курс по маркетингу или коммуникациям, проявляете большой интерес к архитектуре и дизайну и обладаете хорошими коммуникативными навыками, эта роль может быть для вас! Применить сейчас!

Сформирован – динамичная, быстрорастущая компания по производству женской одежды, имеющая более 150 магазинов и обширное присутствие в Интернете. Они приветствуют изгибы и хотят, чтобы женщины чувствовали себя хорошо, весь день и каждый день. Они ищут файл Studio Retoucher Обладая отличными навыками ретуши фотографий, чтобы присоединиться к команде их веб-студии Мельбурн. Вы будете ретушировать множество модных изображений, рекламных кампаний и продуктов и будете процветать в быстро меняющейся среде, создавая высококачественную работу. Успешный кандидат продемонстрирует опыт ретуширования и редактирования фотографий в сфере моды, красоты и аксессуаров в электронной коммерции, а также обширный опыт работы с Photoshop, Lightroom, Capture One и сопутствующим программным обеспечением. Им нужен кто-то с глубокими знаниями цветовых профилей и подбора цветов, отличными организационными навыками, способными планировать, организовывать и расставлять приоритеты для выполнения задач в сжатые сроки, а также способность работать в быстро меняющейся среде. Проверьте это и подайте заявку прямо сейчас!

READ Захватывающие животные, Тернер и Ястреб, Чернобыль 1986: что смотреть 21 июля Как ведущий дистрибьютор цифровой музыки в Австралии, Zylon Entertainment, представляет как местные, так и международные лейблы, обладающие репутацией в предоставлении комплексных, гибких и индивидуальных услуг в цифровом музыкальном пространстве. Команда экспертов в основном базируется в самом сердце Мельбурн Процветающая музыкальная сцена, распространившаяся по всему миру. Команда предлагает широкий спектр услуг, охватывающих все: от базового распространения до всех основных платформ, монетизации видео до маркетинга, бухгалтерского учета, цифровой стратегии и услуг по маркировке. NS Менеджер по цифровым правамПодчиняясь генеральному директору, успешный кандидат будет выстраивать и управлять отношениями с ключевыми клиентами и другими платформами, работая с CMS, отвечающими за управление каналами и правами, управление претензиями на контент, внесение в белые списки и своевременные споры. Им нужен человек, имеющий опыт работы с музыкой и метаданными об авторских правах и понимающий их, отличные коммуникативные навыки и внимание к деталям. Если это похоже на вас, подайте заявку сейчас!