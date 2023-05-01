Касаткина Шакир для российских футболистов по-прежнему конкурентоспособна

1 мая (Рейтер) — Дарья Касаткина говорит, что она благодарна за то, что российские теннисисты все еще могут участвовать в международных турнирах, в то время как другие виды спорта помешали им из-за войны на Украине.

В отличие от многих других видов спорта, после вторжения, которое Москва назвала «специальной военной операцией», в теннис не были введены полные запреты на игроков из России и ее союзника Беларуси.

Некоторые виды спорта недавно начали допускать российских и белорусских спортсменов в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) в прошлом месяце.

В прошлом году Уимблдон запретил игрокам из двух стран, но в марте заявил, что примет их как нейтральных игроков.

«Мне было очень грустно пропускать Уимблдон в прошлом году — конечно, по какой-то причине, но все равно было больно», — сказала Касаткина журналистам после победы над украинкой Лесей Цуренко на Madrid Open.

«Я рад, что мы сможем вернуться в этом году, и, честно говоря, мы (в) самый удачливый вид спорта, чтобы все еще быть конкурентоспособными».

«95% спортсменов из России не смогли выехать и выступить на международных турнирах, и мы очень ценим эту возможность и то, что мы можем быть на международной арене», — добавила Касаткина, дошедшая до четвертьфинала Уимблдона в 2018 году.

Цуренко, заявившая в прошлом году, что не хочет встречаться в туре ни с россиянами, ни с белорусами, не пожала руку Касаткиной после матча третьего круга в Мадриде.

«Самое печальное, что война все еще продолжается, поэтому, конечно, у украинских игроков есть много причин не пожимать нам руки», — сказала Касаткина.

«Я принимаю это, и так оно и есть. Это очень печальная ситуация».

Позже в понедельник Касаткина встретится с соотечественницей Вероникой Кудмитовой.

(Обложка) Ади Наир из Бангалора; Под редакцией Питера Резерфорда

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