КАС отклонила план России использовать Катюшу вместо гимна

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ходатайство России об использовании народной песни «Катюша» в качестве альтернативы национальному гимну на Олимпийских играх в Токио-2020 и Пекин-2022.

Комиссия по легкой атлетике Олимпийского комитета России (ОКР) рекомендовала использовать песню вместо государственного гимна в январе.

Запрет на гимн является частью серии санкций, наложенных на Россию Всемирным антидопинговым агентством за обработку данных московских лабораторий.

Несмотря на критику со стороны российских официальных лиц в адрес «сокрытия», КАС сократила санкции в отношении страны вдвое с четырех до двух лет.

Россия должна выступить под нейтральным флагом в Токио 2020 и Пекине 2022, и к тому времени спортсмены страны не будут участвовать в Паралимпийских играх или чемпионатах мира.

CAS подтвержден внутриигр Был сделан запрос на уточнение части награды, в которой говорится, что «российский государственный гимн (или любой гимн, связанный с Россией) не должен официально исполняться или петься на любом официальном месте проведения мероприятия или в других местах, контролируемых подписавшим лицом или дизайнером кроме организаторов мероприятий и церемоний открытия / закрытия.) “.

Команда CAS считает, что «любой гимн, связанный с Россией» распространяется на любую песню, связанную с Россией или связанную с ней, в том числе «Катюшу» », – говорится в заявлении CAS. внутриигр.

Песня «Катюша» стала популярной в стране во время Второй мировой войны, и ее история отражает ситуацию, в которой уехали жены и союзники советских солдат.

В России она считается патриотической песней, тема которой призывает солдат защищать Родину.

Международный олимпийский комитет (МОК) решает, какой гимн использовать на Олимпийских играх, а не России.

В документе, опубликованном МОК в прошлом месяце, говорится, что ОКР представит предложенную партитуру для исполнения на всех церемониях.

Музыкальное сопровождение было позже одобрено Советом директоров МОК.