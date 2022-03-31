Катар-2022: лидеры ЧМ ответили Норвегии на зажигательной конференции ФИФА | футбольные новости

Верховный комитет Катара по футболу был вынужден ответить главе Норвежской футбольной ассоциации после того, как она публично раскритиковала плохую ситуацию с правами человека в стране на конференции ФИФА в Дохе.

Катар боролся с обвинениями в обращении с рабочими-мигрантами и плохой репутацией в области прав человека с тех пор, как 12 лет назад он выиграл чемпионат мира по футболу.

Между тем, были также высказаны опасения по поводу возможности женщин и сторонников ЛГБТК + присутствовать на финале, учитывая, что мужской гомосексуальность наказывается тюрьмой, однополые браки не признаются правительством, а права женщин гораздо более ограничены, чем в других частях мира. страна. ученый.

Во время конференции ФИФА в четверг в штате Персидского залива глава Норвежской футбольной ассоциации Лиз Клавенс назвала присуждение Катару чемпионата мира «неприемлемым» и призвала к «мерам, необходимым для действительной реализации изменений» на фоне опасений.

«В 2010 году ФИФА наградила чемпионат мира неприемлемым образом и с неприемлемыми последствиями», — заявила она в четверг Отборочному комитету чемпионата мира по футболу. «Права человека, равенство и демократия — основные интересы футбола не были в стартовом составе до тех пор, пока много лет спустя.

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Лиз Клавинс выступает на конференции ФИФА в Дохе



«В рамках подготовки к чемпионату мира необходимо позаботиться о раненых рабочих-мигрантах и ​​членах семей погибших. ФИФА и все мы должны принять необходимые меры для реального осуществления изменений.

«Нет места для работодателей, которые не могут обеспечить безопасность работников ЧМ, нет места для лидеров, которые не могут провести женскую игру, и нет места для хозяев, которые не могут гарантировать уважение и безопасность ЛГБТ-людей, которые приходят в этот театр мечты. легально».

К замечаниям Клавинса обратился генеральный секретарь Верховного комитета Хасан аль-Тавади, который выразил «разочарование» публичными заявлениями норвежских официальных лиц, не обсудив их заранее в частном порядке с руководителями чемпионата мира.

«Я хотел бы выразить свое разочарование», — сказал в ответ Аль Тавади. «Госпожа президент [Klaveness] Он посетил нашу страну и не подавал заявку на встречу, не пытался связаться с нами и не пытался вести диалог до сегодняшнего выступления в Конгрессе. [Thursday].

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Хассан Аль Тавади (вверху) ответил на комментарии Clavins



«Я призываю всех, мы всегда были открыты к диалогу, и мы всегда приветствовали конструктивную критику, основанную на обсуждении, понимании вопросов и контекста вопросов, понимании прогресса и фактов на местах.

«Мы всегда открывали наши двери. Мы всегда будем продолжать открывать наши двери для всех, кто хочет понять проблемы, кто хочет понять, в чем они заключаются, и получить образование, прежде чем выносить какие-либо суждения».

ФИФА защищает участие Российской Федерации в Конгрессе

Спор о ситуации с правами человека в Катаре был не единственным спором на конференции ФИФА в четверг, поскольку присутствие Российской футбольной ассоциации на саммите было поставлено под сомнение после вторжения страны в Украину.

Россия была отстранена от участия в любых соревнованиях ФИФА и УЕФА в начале этого месяца после вторжения, но футбольным делегатам страны было разрешено присутствовать в Дохе.

Руководители российского футбола были вынуждены посмотреть трогательное видео президента Федерации футбола Украины Андрея Павлко, призывающего прекратить боевые действия в его стране, но Алексей Сорокин, директор Российской футбольной ассоциации, был непреклонен в том, что его страна заслуживает представительства в Дохе.

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Алексей Сорокин, член Совета ФИФА от России, признает, что они разочарованы тем, что не попали в отборочные матчи чемпионата мира.



«Всегда есть разного рода разговоры, но с юридической точки зрения не было законных оснований для неявки на Конгресс», — сказал Сорокин. Новости Sky Sports Четверг. «Российская федерация футбола не нарушила ни законов ФИФА, ни каких-либо других правил. Почему она не представлена ​​в Конгрессе? Я не вижу для этого никаких оснований».

На вопрос о послании главы Украинской Федерации Сорокин ответил: «Я полностью понял, где он находится. [Pavelko] Исходя из своей версии ситуации. Также могут быть разные нарративы, но я не хочу ввязываться в политическую дискуссию или причины, по которым происходят те или иные вещи. Мы здесь ради футбола».

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в защиту участия России в конференции, хотя и поддержал его решение исключить страну из участия в турнирах, в том числе в квалификационном процессе чемпионата мира.

«Россия как футбольная федерация, как и любая другая федерация, не была приостановлена ​​как таковая ФИФА и также участвовала в этой конференции, потому что, если бы у нас не было возможности собрать людей, как конференция, мы бы вместо этого остановились и разошлись по домам. .

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Президент ФИФА Джанни Инфантино призывает людей, занимающих «важные политические посты», прекратить конфликты и войны



«Нам пришлось приостановить участие России. Это непростое решение, конечно, нет. Теперь мы должны смотреть вперед и надеяться, что боевые действия прекратятся. Что мы делаем, так это анализируем каждый случай и каждый случай по существу — и затем, на нашей совести, мы стараемся принять правильное решение в этих особых обстоятельствах».

Сорокин не согласился с утверждениями Инфантино. «По отношению к российским любителям футбола было справедливо, что наша команда продолжила квалификацию», — сказал депутат от РФ. «Это будет просто победа или потеря нашего права на участие в чемпионате мира по спортивным причинам, а не по юридическим баталиям».

Катар находится на переднем крае в их защите

Корреспондент Sky Sports News Cafe Salhkul в Катаре:

«Конференция ФИФА была очень необычной. Я много где был, и обычно это очень скучные мероприятия. Но это было похоже на голливудский фильм, там было много всего!»

Лиз Клавинс произнесла эту речь, в которой она раскритиковала ситуацию с правами человека в Катаре, перед премьер-министром, который сидел перед ней в нескольких футах от нее.

«Потом мы получили очень трогательное сообщение от главы Украинской Федерации, который был в ветровке. Он явно не мог быть здесь, но он отправил видеообращение. Потом у нас было много дебатов о правах человека, правах мигрантов, а также тот факт, что гомосексуальность запрещен в Катаре.

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Генеральный директор Qatar 2022 Насер Аль-Хатер ответил на комментарии Гарета Саутгейта о проведении там чемпионата мира и коснулся того, насколько комфортно чувствуют себя в стране представители ЛГБТ-сообщества.



«Но на этой неделе мы уже видели изменение тона в отношении Катара. Я думаю, что они идут вперед. Я думаю, что они пытаются сказать:« Мы собираемся защищать себя »». Мы получаем много критики, особенно в европейских СМИ. Но нам пора немного расслабиться. «И они были на фронте, защищая Катар.

«Все люди, с которыми мы говорили здесь, на самом деле не сосредоточены на вопросах, на которых мы сосредоточились. Все, о чем они хотят говорить, это футбол. Завтра речь пойдет о футболе, потому что это жеребьевка чемпионата мира, и мы узнаем, с кем сыграет Англия. и кто будет играть из Шотландии или Уэльса, если они смогут пройти решающие роли и квалификацию.