Катастрофа в Индонезии: что вы знаете о Boeing

Авиакатастрофа в Индонезии с участием более 60 человек произошла в трудное время для авиагиганта Boeing, репутации которого поставили под угрозу годы расследований катастроф со смертельным исходом.
Пока власти все еще ищут причину, самолет, разбившийся в субботу недалеко от столицы Индонезии Джакарты, был 26-летним самолетом 737-500 с хорошими показателями безопасности. Самолетом, который стал эпицентром кризиса Boeing, стал 737 Max, более новая версия с ошибочной программой антиизоляции, которая привела к двум авариям со смертельным исходом.
Вот что нужно знать о самолете Boeing, разбившемся в Индонезии.
Почему в Индонезии разбился самолет Boeing?
Причина аварии не выяснена. Рейс 182 Sriwijaya Air, следовавший в Понтианак на острове Борнео, вылетел во время сильных муссонных дождей после того, как плохая погода была отложена. Он упал с высоты более 10 000 футов менее чем за минуту. По данным сайта отслеживания Flightradar24.
Индонезия, страна архипелага, состоящая из тысяч островов, сильно зависит от авиаперелетов. Хотя в стране много авиационных происшествий, в Sriwijaya Air не было ни одного смертельного происшествия с момента начала работы в 2003 году.
Самолетом, участвовавшим в авиакатастрофе в Шривиджайе, который потерял контакт вскоре после вылета из Джакарты в субботу, был Boeing 737-500, проверенная модель, разработанная в 1980-х годах, а не 737 MAX, который был остановлен после смертельных аварий в 2018 году. И 2019.
Чем 737-500 отличается от 737 MAX?
Самолет, разбившийся в субботу, – это более ранний Боинг 737, находящийся в эксплуатации уже 26 лет. Ранее он летал авиакомпаниями Continental Airlines и United Airlines, а затем был доставлен в Sriwijaya Air в 2012 году. Онлайн-база данных авиапарка.
У 737-500 нет той же системы иммобилайзера, как у 737 MAX, который в 2018 году был спущен на воду для крушения другого индонезийского самолета Lion Air Flight 610, в результате чего погибли 189 человек на борту. Сама система была обвинена в крушении самолета 737 MAX в Эфиопии в марте 2019 года, в результате которого погибли 157 человек.
Эти аварии привели к остановке флота Max по всему миру и кризису Boeing. Компания уволила своего генерального директора и в прошлом году заявила, что Max Grounding System будет стоить ей более 18 миллиардов долларов, что стало серьезным ударом даже до того, как пандемия коронавируса разрушила отрасль.
На прошлой неделе компания заявила, что согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов, включая 500 миллионов долларов в Фонд потерпевших, чтобы снять обвинение в преступном сговоре с целью обмана Федерального управления гражданской авиации по оценке 737 MAX.
Проблемный 737 MAX возобновил полеты в прошлом месяце, при этом рейс 718 American Airlines совершил свой первый коммерческий рейс после того, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) отменило приказ о посадке на землю в ноябре. Прежде чем они снова смогут летать, необходимо изменить проводку и программное обеспечение каждого 737 MAX.
Какова история Боинга 737-500?
Боинг 737-500 был представлен в 1987 году, когда Southwest Airlines купила 20 самолетов. Авиакомпания использовала модель вместимостью 122 человека, чтобы более эффективно обрабатывать более длинные маршруты с меньшим количеством пассажиров. Историк Юго-Запада Ричард Уэст, Книги 2016 года. Эта потребность уменьшилась, поскольку бизнес дальних перевозок увеличился, и последние 737-500 вылетели на Юго-Запад в сентябре 2016 года.
Исторически 737-500 был безопасным для полета самолетом. В серии, к которой он принадлежит, в которую входят 737-300 и 737-400, было 19 аварий со смертельным исходом за более чем три десятилетия эксплуатации, или примерно одна авария со смертельным исходом на каждые четыре миллиона вылетов. Согласно отчету Boeing за 2019 год.
Четыре предыдущие аварии со смертельным исходом были зарегистрированы в 737-500, включая аварии в Южной Корее в 1993 году, Тунисе в 2002 году и в России в 2008 и 2013 годах. По данным Сети авиационной безопасности.
На каких авиалиниях вы летаете?
Boeing 389 построил 737-500 до того, как модель была снята с производства. По данным, около 100 компаний по-прежнему используются более мелкими авиакомпаниями по всему миру в таких странах, как Афганистан, Иран, Нигерия, Россия и Украина. Следите за сайтом Planespotters.net.