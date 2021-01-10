Катастрофа в Индонезии: что вы знаете о Boeing

Авиакатастрофа в Индонезии с участием более 60 человек произошла в трудное время для авиагиганта Boeing, репутации которого поставили под угрозу годы расследований катастроф со смертельным исходом.

Пока власти все еще ищут причину, самолет, разбившийся в субботу недалеко от столицы Индонезии Джакарты, был 26-летним самолетом 737-500 с хорошими показателями безопасности. Самолетом, который стал эпицентром кризиса Boeing, стал 737 Max, более новая версия с ошибочной программой антиизоляции, которая привела к двум авариям со смертельным исходом.

Вот что нужно знать о самолете Boeing, разбившемся в Индонезии.

Почему в Индонезии разбился самолет Boeing?

Причина аварии не выяснена. Рейс 182 Sriwijaya Air, следовавший в Понтианак на острове Борнео, вылетел во время сильных муссонных дождей после того, как плохая погода была отложена. Он упал с высоты более 10 000 футов менее чем за минуту. По данным сайта отслеживания Flightradar24.

Индонезия, страна архипелага, состоящая из тысяч островов, сильно зависит от авиаперелетов. Хотя в стране много авиационных происшествий, в Sriwijaya Air не было ни одного смертельного происшествия с момента начала работы в 2003 году.