Катастрофические наводнения в Пакистане унесли жизни 1100 человек, в том числе 380 детей

В результате наводнения погибло не менее 1100 человек, пострадало 33 миллиона человек.

Треть страны находится под водой – министр климата

Климатическая катастрофа в Пакистане требует внимания всего мира – Гутерриш

Havoc «управляется международным сообществом» — UN Harneis

ЧАРСАДДА, Пакистан (Рейтер) — Сильные дожди и наводнения затопили треть территории Пакистана и унесли жизни более 1100 человек, в том числе 380 детей, поскольку Организация Объединенных Наций во вторник обратилась за помощью в том, что она назвала «беспрецедентной климатической катастрофой».

Армейские вертолеты схватили застрявшие семьи и сбросили продовольственные посылки в недоступные районы во время исторического наводнения, вызванного необычно сильными муссонными дождями, которое разрушило дома, предприятия, инфраструктуру и посевы, затронув 33 миллиона человек, что составляет 15% территории страны. население 220 миллионов человек.

В квартале, закончившемся в августе этого года, в стране выпало почти на 190% больше осадков, чем в среднем за 30 лет, в общей сложности 390,7 мм (15,38 дюйма). Больше всего пострадала провинция Синд с населением 50 миллионов человек, где осадков выпало на 466% больше, чем в среднем за 30 лет.

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«Буквально треть страны находится под водой», — заявила Рейтер министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман. Масштаб бедствия она описала как «ранее неизвестную катастрофу».

Она сказала, что вода не отступит в ближайшее время.

По меньшей мере 380 детей были среди погибших, заявил журналистам премьер-министр Шахбаз Шариф во время брифинга в своем офисе в Исламабаде.

«Пакистан погряз в страданиях», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, когда Организация Объединенных Наций обратилась с призывом о выделении 160 миллионов долларов для помощи южноазиатской стране. «Пакистанцы сталкиваются с муссонами из-за стимуляторов — безжалостного воздействия уровня осадков и наводнений».

Представитель ООН заявил, что Гутерриш на следующей неделе отправится в Пакистан, чтобы увидеть последствия «беспрецедентной климатической катастрофы».

Масштабы климатической катастрофы, по его словам, привлекли коллективное внимание всего мира.

Около 300 застрявших людей, в том числе несколько туристов, были доставлены по воздуху на север Пакистана во вторник, а более 50 000 человек были доставлены в два государственных убежища на северо-западе страны, говорится в заявлении государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

«Жизнь здесь очень болезненна», — сказал Reuters 63-летний Хусейн Садик, сельский житель в приюте с родителями и пятью детьми, добавив, что его семья «потеряла все».

Хуссейн сказал, что медицинской помощи было недостаточно, и что в приюте царила диарея и лихорадка.

Командующий пакистанской армией генерал Камар Джавед Баджва посетил северную долину Сват и ознакомился с операциями по спасению и оказанию помощи, заявив, что «реабилитация займет много времени».

Его посольство в Исламабаде заявило в своем заявлении, что Соединенные Штаты предоставят 30 миллионов долларов США для поддержки мер реагирования Пакистана на наводнения через Агентство США по международному развитию, заявив, что страна «глубоко опечалена разрушительной гибелью людей, средств к существованию и домов по всему миру». Пакистан.» Читать далее

обязанность помочь

Общий вид обрушившегося здания после дождя и наводнения в сезон дождей в Новшере, Пакистан, 30 августа 2022 года. REUTERS/Faiz Aziz. Читать далее

По первоначальным оценкам, ущерб от наводнений превышает 10 миллиардов долларов, заявило правительство, добавив, что мир обязан помочь Пакистану адаптироваться к последствиям антропогенного изменения климата. Читать далее

Премьер-министр сказал, что потери, вероятно, будут намного выше.

Проливные дожди вызвали внезапные наводнения, обрушившиеся с северных гор, разрушили здания и мосты, смыли существующие и запасенные посевы и дороги.

Огромные количества воды впадают в реку Инд, которая течет в центре страны от ее северных пиков до южных равнин, вызывая наводнения на всем ее протяжении.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари заявил, что сотни тысяч людей живут под открытым небом без доступа к еде, чистой воде, крову и элементарной медицинской помощи.

Гутерриш сказал, что 160 миллионов долларов, которые он надеялся собрать с помощью обращения, обеспечат 5,2 миллиона человек едой, водой, санитарией, образованием в чрезвычайных ситуациях и медицинской поддержкой.

Недостаточная помощь

Премьер-министр Шариф заявил, что объем помощи необходимо «быстро удвоить», пообещав, что «каждая копейка дойдет до нуждающихся и не будет никаких потерь».

Шариф опасается, что опустошение еще больше подорвет экономику, которая и без того была в смятении, что может привести к острой нехватке продовольствия и росту инфляции, которая в июле достигла 24,9%.

Он сказал, что посев пшеницы также может быть отложен, и чтобы смягчить последствия этого, Пакистан уже ведет переговоры с Россией об импорте пшеницы.

Генерал Ахтар Наваз, глава Национального агентства по стихийным бедствиям, заявил, что по крайней мере 72 района из 160 пакистанских провинций были объявлены пострадавшими от стихийного бедствия.

Он сказал, что наводнения затопили более двух миллионов акров (809371 га) сельскохозяйственных угодий.

Бхутто Зардари заявил, что Пакистан стал отправной точкой глобального потепления.

«Ситуация, вероятно, еще больше ухудшится, поскольку проливные дожди продолжаются в районах, которые уже более двух месяцев затоплены штормами и наводнениями», — сказал он.

Гутерриш призвал к быстрому реагированию на просьбу Пакистана к международному сообществу о помощи и призвал положить конец «лунатическому хождению к разрушению нашей планеты из-за изменения климата».

«Сильные муссонные наводнения говорят нам, что нельзя терять время, и климатический переломный момент уже наступил», — сказал Рехман, министр по вопросам изменения климата, добавив, что Пакистан надеется, что развитому миру не будет позволено платить за другие страны. «Углеродное развитие.

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(обложка) Асифа Шехзада и Шарлотты Гринфилд в Исламабаде и Джебрана Бешмама в Кабуле; Под редакцией Роберта Перселла, Бернадетт Баум и Сандры Малер

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