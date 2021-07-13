Катко о «Доброе утро, Америка»: рост преступности – прямой результат сокращения финансирования полиции

Вашингтон – Делегат Соединенных Штатов. Джон Катко (NY-24), Член комитета палаты представителей по национальной безопасности, она присоединяется к Эми Робах на канале ABC. доброе утро америка Обсудить недавние круглые столы с правоохранительными органами в Нью-Йорк И Портленд, а также тревожный рост атак программ-вымогателей со стороны российских противников.

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Особенности:

Прямая ссылка: «Мы обязуемся побывать в горячих точках по всей стране, где они урезают финансирование полиции, и попытаться подчеркнуть, почему это плохая идея. Они сократили финансирование на шестую часть в Нью-Йорке, а количество стрельб стало экспоненциально выше. Мы отправились в Портленд и сократили почти 10 процентов.% их рабочей силы, а количество убийств выросло на 533%. Мы обнаруживаем прямую связь между прекращением финансирования полиции и ростом насильственных преступлений ».

Обучение требует финансирования: «Если вы хотите переобучить полицию, если вы хотите, чтобы полицейские управления соответствовали стандартам, утвержденным на федеральном уровне, вам необходимо предоставить им финансирование для этого».

Индикация силы: «Когда мы знаем, кто злоумышленники – а совсем недавно злоумышленником в крупных атаках с использованием программ-вымогателей была Россия, – вы не можете говорить с ними одними словами. Мы должны ответить решительно и сказать им, когда вы это сделаете, это будет ответ, даже если это непропорционально сильный ответ. У нас есть наступательные кибер-возможности, и у нас есть некоторые дипломатические возможности, чтобы навредить злоумышленникам ».

Имеется в виду работа: Россия, Китай, Иран и Северная Корея – главные сторонники [of cyber attacks]. Среди множества недавних кибератак, которые становятся все более серьезными и изощренными, все исходят из России. Мы должны дать мощный сигнал о том, что мы серьезно относимся к делу и что мы не позволим этому продолжаться ».

Системы упрочнения передней части: «С другой стороны, мы должны донести до предприятий, организаций, компаний и частных лиц сообщение о том, что вам необходимо улучшить чистоту Интернета. Мы не можем просто говорить об укреплении наших систем после взлома, и, надеюсь, мы победили». Мы должны усилить эти системы во внешнем интерфейсе. CISA В помощь действительно может быть включено множество инструментов, и это одна из вещей, на которую мы обращаем внимание “.

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