Каток разрушен на востоке Украины российской атакой: Федерация спорта

Российская ракетная атака уничтожила ледовую арену в городе Дружковка в Донецкой области Украины в понедельник, сообщила Федерация хоккея Украины после более ранних сообщений о том, что ракета попала в город и ранила двух человек.

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С начала войны российские оккупанты уничтожили пять ледовых стадионов, сообщила федерация в своем Telegram-канале, назвав их Дружба-Плейс в Донецке, арены в Мариуполе и Мелитополе и Ледовый дворец в Северодонецке. А теперь площадь Альтаир в Дружковке.

Рейтер не смог самостоятельно проверить информацию.

Хоккейный клуб «Донбасс», который начал использовать «Альтаир» в 2014 году, когда пророссийские сепаратисты объявили о создании в регионе «Донецкой народной республики», заявил, что арена была разрушена «в результате ракетного обстрела».

Федор Ильенко, генеральный менеджер клуба, сообщил в своем посте в Facebook, что на площадке также находится крупнейшая в Украине школа хоккея и фигурного катания. Он сказал, что это «больше, чем просто здание».

Он писал: «Это сотни детских соревнований, десятки международных чемпионатов, детские улыбки…». «Это люди, которые создали радость за восемь лет с начала войны».

Россия перешла к массированным авиаударам по украинским городам после унизительных поражений на поле боя во второй половине 2022 года.

В нем говорится, что его атаки, которые зимой лишили миллионы тепла и электричества, направлены на то, чтобы снизить способность Киева дать отпор. Украина заявляет, что атаки не имеют военной цели и направлены на причинение вреда гражданскому населению, что является военным преступлением.

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