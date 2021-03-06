Качество, на которое можно положиться | Столбцы

За последние несколько месяцев я рекомендовал ряд исключительных вин от винодельни Мерри Эдвардс, которую многие считают королевой калифорнийского пино нуар.
Хотя Мэри Эдвардс начала свою карьеру с изготовления первоклассного совиньона на горе Эден в горах Санта-Крус, она действительно наткнулась на моджо, когда переехала в долину Русской реки и начала выращивать чаек-нуар из виноградных лоз.
За последние месяцы мы рассмотрели несколько сортов, и все они заслуживают отличных сортов, включая сегодняшнее пино из виноградника Flax. Более того, совиньон блан может быть лучшим в США. И его последнее издание Chardonnay определенно устанавливает планку для California Chardonnay.
Есть причина, по которой Эдвардс так успешен, и это не везение. Он входит в число самых востребованных виноделов мира. Виноград собирают тогда, когда он готов, а не раньше или через неделю. Его точность в бункере не имеет себе равных. Пожалуй, самое главное, она примет не что иное, как совершенство.
Вино у нее довольно дорогое, но на цену никто не обращает внимания. Он был сильно изменен, и винодельня Мерри Эдвардс решила добавить в свое меню.
Дорогие вина иногда могут быть грязными, но знайте следующее о любом вине с именем Эдвардса на этикетке: вы получаете то, за что платите, и можете отнести его в банк.
Dry Creek Vineyard 2016 Sauvignon Blanc, Dry Creek Vineyard (20 долларов США) – С момента своего основания легендарным любителем совиньон блан Дэвидом Стиром, Dry Creek имеет тонкую связь с совиньоном и всегда заслуживает этого благородного винограда. Однако в последние годы даже Dry Creek нашла другое снаряжение с Sauvignon. 2016 год стал третьим по счету для этого вина. Сложность аромата поражает молодостью этого вина, предлагая ноты белых персиков, тропических фруктов, зеленых фруктов и оттенок белого цветка. Ароматы следуют за вкусом, структурой, балансом и возвышенным послевкусием. Доллар за доллар, это один из лучших совиньонов, сделанных в Америке. Рейтинг: 95
Dry Creek Vineyard 2016 Chenin Blank, Кларксбург (15 долларов США) – Новость здесь не в том, что Dry Creek Chenin Blanc – это кража из-за цены. (Если бы это было не так, это было бы новостью.) Я всегда писал эту колонку, Шейнин Бланк из Кларксбурга к северу от Напы и Сонома был победителем. Это еще один дом, который демонстрирует отличный баланс и прекрасные спелые фрукты. Этот винтажный стиль демонстрирует ноты ананаса и груши с более тонкими нотами зеленых фруктов на заднем плане. Рейтинг: 90
Merry Edwards 2014 Pinot Noir, виноградник льна, долина русской реки ($ 60) Льняной виноградник – относительно малоизвестная жемчужина Эдвардса. Всего около 500 ящиков, а вино найти сложно, хотя и возможно. Это типично для стиля Мерри Эдвардса, а это значит, что он мощный и сексуальный, ничего не сдерживающий. С многослойными нотами вишни, малины и малины и тонким оттенком древесных пряностей, эта толпа станет только лучше с возрастом. Пейте сейчас или в течение следующих пяти-семи лет. 96 баллов
Даттон Голдфилд 2014 Шардоне, Виноградник Даттон Ранч-Уолкер Хилл, Зеленая долина Русской реки (50 долларов) Имя, включая наименование щедрости и наименование, довольно сложное. Как и вино. Этот старинный стиль – это хорошо сделанное шардоне из прохладной зеленой долины на дальнем западном конце долины Русской реки, в котором сочетается неуловимая синергия между богатством и структурой, которая подчеркивает все лучшее. Этот аромат раскрывает сложные ноты груши, лимонного масла, тропических фруктов и хрустящего яблока с легким оттенком древесных пряностей. Рейтинг: 94
Peliana 2014 Pinot Noir ‘Firepeak’, долина Эдна (30 долларов) Виноградник Firepeak расположен в Байлеяне, недалеко от океана, в холодной долине Эдна в Калифорнии. Здесь постоянно подают высококачественные фрукты, которые винодел Кристиан Рогвент превращает в игристое вино. Firepeak Pinot 2014 (есть еще и великолепное Шардоне из того же виноградника) с яркими нотами красных фруктов, темной вишни и специй, а также впечатляющим шелковистым вкусом. Это вино выиграло золотую медаль в последнем испытании виноделов. Рейтинг: 91
Следите за сообщениями Роберта Уитли в Twitter @ wineguru.