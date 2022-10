Качество недооценено этой командой наверняка

Заметки Роба: качество, которое Eagles недооценивают. Первоначально появился NBC Sports Филадельфия

Заметный разворот в старшей школе, раскрывающий статистику защиты и взгляд на широких приемников «Иглз» всего два года назад.

Орлы непобедимы, 10 нот непобеждены, мы все непобеждены!

1. Одна вещь об этой команде Eagles, мы знаем, что они очень талантливы. Мы знаем всю звездную силу, которую Хоуи Роузман привнес в этом сезоне, а также таланты, которые уже были там. Но это также очень физическая команда, и это отличное сочетание.

Он начинается с Флетчера Кокса, Брэндона Грэма, Джейсона Келси и Линн Джонсон, которые играют бренд, которого требуют футбольные фанаты «Иглз». Но определенно есть внушительный, агрессивный физический геймплей на всей площадке. Остальная часть команды следует за двумя линиями. Будь то полузащитники, получающие номера от игроков с мячом, защитные защитники, Майлз Сандерс, продирающийся через середину движения, Даллас Гудерт, топчащий по безопасности, или проникающий через Эй Джей Брауна, вступивший на несколько дополнительных ярдов, у этой команды есть мышление просто поразить другого. команда гордится тем, что физически находится лучше, чем кто-либо по другую сторону линии схватки.

Чтобы стать успешной командой, нужно многое, и талант — лишь одна из ее составляющих. Вам нужны мужчины, которые делятся, мужчины, которые хорошо играют вместе, и мужчины, которые умны. Но вам также нужны парни, которым нравится физически переносить это в другую команду, и эта группа явно любит.

2. На этот раз в прошлом году в Eagles High были Дариус Слай и Стивен Нельсон в углу, Авонте Мэддокс в яме, а Родни Маклауд и Энтони Харрис в сейфе. И после шаткого первого тайма эта группа сыграла достаточно хорошо, чтобы «Иглз» вышли в плей-офф.

Но одна из самых впечатляющих вещей, которые Роузман сделал в казуальном сезоне, полном впечатляющих ходов, — это перестройка всего вторичного этапа, оставив только Слея и Мэддокса вне основной группы. А с тремя новыми игроками — Джеймсом Брэдбери и Чонси Гарднером — Джонсоном, новичком в «Иглз», и Маркусом Эппсом, новичком в стартовом составе — теперь у них есть один из лучших кандидатов в футболе с рейтингом QB 69,2 пасовых-2.второе сокращение— Самый слабый в НФЛ, сразу за счетами.

Помните прошлый год? Это число было 95,4. Квотербеки соперника в прошлом году реализовали 69% передач против «Иглз» — худший результат в лиге. Сейчас это число упало до 56,4 — лучшего в лиге. Много футбола осталось, чтобы сыграть, но «Иглз» за одну ночь превратились из одного из худших оборонительных защитников в один из лучших. это неразумно

3. The Cards — единственная команда НФЛ, у которой в этом году не было атакующей игры на 40 ярдов. На самом деле, у них даже нет игры дольше 30 ярдов. У «Иглз» девять игр на 30 ярдов и пять игр на 40 ярдов.

4. Одна из самых обнадеживающих вещей в этом первом месяце сезона — это положительная реакция Сандерса на множество беременностей. Сандерс никогда не был бегуном на размер. Дуг Педерсон использовал его экономно и осторожно, что имело смысл, потому что Сандерс сильно пострадал. Педерсон старался оставаться здоровым, а у Сандерса под руководством Дага в среднем было 12,3 беременности за игру за два года. В прошлом году это число упало до 11,4, поскольку Сандерс снова боролся с травмами.

Но Сандерс — до сих пор — был жестким, выносливым и надежным, потому что он справлялся со множеством карьерных маневров. Он не только третий в НФЛ по ярдам, но и шестой по нагрузке, и это огромный шаг для него. Если он сможет доказать, что может быть здоровым и продуктивным в качестве 12+ игроков за игру, он будет гораздо более ценным — как с точки зрения его следующего контракта, так и с точки зрения его ценности для этой команды.

В воскресенье Шейн Стайхен продолжал кормить Сандерса, поскольку условия становились все хуже и хуже, продолжая поднимать клюшки до профессиональных максимумов с 27 держателями на 134 ярда. Единственными защитниками в истории «Иглз», которые открыли сезон как минимум с 72 холдерами и в среднем 4,9 после четырех игр, являются Уилберт Монтгомери в 1980 году, Рики Уотерс в 1996 году и Лизин Маккой в ​​2013 году. Это элитная компания, и это где Сандерс сейчас.

5. Представьте, если бы Донован Макнабб владел Defonta Smith & Brown? заработал его. Пятеро из них сделали блестящую карьеру без элитного приема. Вы видите, какое различие произвел Браун на Галена Хёртса.

Подумайте об этом: с 1999 по 2003 год ресиверы «Иглз» провели в общей сложности 21 игру с дистанцией не менее 80 ярдов и две игры с дистанцией не менее 130 ярдов. Это пятилетний период, 92 игры, включая постсезонные. Только в этом году за четыре недели ресиверы «Иглз» провели пять игр на 80 ярдах и две на 130 ярдах.

Макнабб должен был ТО в течение полутора сезонов, а ДеШон Джексон и Джереми Маклин — в конце. Но я утешаюсь, говоря, что если бы у Макнабба на протяжении большей части его карьеры были такие приемники, как Браун и Смит, он был бы членом Зала Славы.

6. В прошлом году у Hurts было 12 завершений не менее 30 ярдов, что заняло 23-е место.исследования и разработки Среди всех полузащитников. В этом году у него уже восемь, а это 2второе сокращениеПочти в лиге позади Рассела Уилсона (у которого 11, но он сыграл еще одну игру). С 1994 года, который восходит к игре до Track Stathead, более 30 ярдов, пройденных за сезон Eagles QB, составляет 25, Макнабб в 2009 году — 15 из них D-Jack.

7. Интересно, почему в последнее время никто не жаловался, что «Иглз» недостаточно долго тренируются в буткемпе.

8. Goedert не является широким приемником, но у него есть широкое количество получателей. Со дня открытия в прошлом году Гедерт набирал в среднем нелепые 11,1 ярда на цель и в среднем всего один WR (минимум 50 уловов). Это Кендрик Борн из «Патриотов», которому 11,4 года. Кроме того, со дня открытия в прошлом году Гедерт набирал в среднем 14,9 ярда за улов, и только семь WR в среднем были выше.

Эти цифры сумасшедшие. Вот моя любимая статистика Гедерта: в этом году он набирал в среднем 12,8 ярда после улова за прием. Никто другой в лиге не преодолел 10,8, а следующий тайт-энд — 7,8.

С его скоростью, силой и выносливостью он почти не в состоянии справиться с этим.

9. Разрешенные ярды за игру — одна из моих любимых характеристик защиты, потому что разрешенные ярды и разрешенные очки часто зависят от местоположения поля, того, что делает нападение, и других обстоятельств, не зависящих от защиты. Пока что в этом году «Иглз» пропускают 4,53 ярда за игру, что составляет 3исследования и разработкиЛучшие в НФЛ [behind the Bills and 49ers] и орлы 2второе сокращениеНаименьшее число в четырех играх со времен легендарной защиты 1991 года позволяло набрать невероятные 3,92 ярда за игру.

Интересно, что тройку лучших защитников в НФЛ по разрешенному количеству ярдов за игру тренируют ДеМеко Райанс, Лесли Фрейзер и Джонатан Гэннон. У Тодда Буллса 6 пассажиров.Десятыйа боссам Стива Спаньоло по 8 летДесятый.

10. Еще одна удручающая статистика: в среднем за карьеру он набирает 12,6 ярда за завершение и перехват на 46,9 передачи. В истории НФЛ нет ни одного квотербека, у которого было бы не менее 500 попыток паса, в среднем не менее 12 ярдов за достижение, и больше перехватов за 40 попыток.

