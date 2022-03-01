«Квесты и награды» были добавлены в Nintendo Switch Online.

Nintendo объявила, что в Nintendo Switch Online добавлены «Квесты» и «Награды».

Доступ к этим предметам можно получить, перейдя к значку NSO на главном экране переключателя, а затем выбрав раздел «Задания и награды». Здесь вы найдете список доступных миссий, которые относятся (как говорит Nintendo) к «вещам, которые вы, вероятно, уже делаете со своим членством в Nintendo Switch Online, например, играете онлайн или пробуете свою библиотеку классических игр».

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Онлайн-миссии и награды Nintendo Switch

Итак, что вы получаете за участие в этих миссиях? Платиновые очки, вот что. Их можно обменять на предметы в магазине My Nintendo Store, как обычно, а также на «новые, эксклюзивные для участников токены, которые вы можете собирать и группировать вместе, чтобы создать новый пользовательский токен».

Онлайн-миссии и награды Nintendo Switch: как заработать платиновые очки

это просто. Как объяснялось выше, вы можете просто перейти в раздел «Задачи и награды» приложения NSO на консоли Switch и просмотреть доступные в данный момент задачи. Выполните их, и вы заработаете платиновые очки.

Знайте, что время между выполнением задачи и появлением баллов на вашем счету иногда может быть довольно большим, особенно в часы пик. Если ваш счет не отображается сразу, проверьте позже.

Онлайн-миссии и награды Nintendo Switch: как разблокировать кодовые элементы

Вы спросите, из каких элементов состоит икона? Это рамки, символы и элементы фона, которые вы можете использовать для настройки своего токена пользователя на консоли Switch. Это код, который люди видят, когда вы находитесь в сети, поэтому есть мотивация сделать ваш код как можно более уникальным.

Онлайн-миссии и награды Nintendo Switch: март 2022 г.

Каждый месяц будет иметь другую тему, и элементы значков будут обновляться каждую неделю — на данный момент у нас есть Пересечение животных: новые горизонты (мартовские дни рождения) и Супер Марио Одиссей-Предметы с атрибутами, чтобы заработать.