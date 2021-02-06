Квест, открывший тысячи новых видов.

Раньше это был частный дом, но теперь внушительное каменное здание на Босвалл-роуд, на южном берегу залива Ферт-оф-Форт в Эдинбурге, является частью дома паллиативной помощи.

Здание разделяет свое название с одной из самых глубоких частей океана и двумя космическими кораблями НАСА. Один был командным модулем лунной миссии Аполлона-17, другой входил в состав флота космических челноков, а первый был потерян – Челленджер.

Лодж Челленджер принадлежал Джону Мюррею, известному пионеру океанографии, который путешествовал почти как можно дальше от Эдинбурга и все еще находится на планете Земля.

Корабль, на котором он прожил три года в 1870-х годах, – это то, что соединяет дом с поверхностью Земли, самой глубокой частью океанской бездны и космическим кораблем НАСА. HMS Challenger был кораблем Королевского флота, построенным в 1850-х годах. Он вошел в историю благодаря не знаменитой боевой карьере, а репутации, заработанной чем-то более сложным. Трехлетнее путешествие – полет для научных наблюдений вместо демонстрации военно-морской мощи – заставило мир совершить путешествие на 68 000 морских миль (125 900 км).

Эта поездка, в которой участвовал Мюррей, изменила наш взгляд на океаны. По пути откройте для себя виды, обитающие в темных глубинах внизу. Не сотнями, а тысячами.

***

Океаны были магистралями конца девятнадцатого века. С грузовыми самолетами на расстоянии столетия и железными дорогами, которые не пересекали обширные территории мира, огромные объемы мировой торговли зависели от судов. Но, несмотря на их жизненно важное место в торговле и колониальном могуществе, глубокие океаны могли быть на другой планете.

Древние римляне и греки кропотливо рисовали – и до некоторой степени точно – карты берегов Средиземного моря. Но в то время как их картография отображала пляжи, моря вокруг них считались миром монстров, требующих гигантских кораблей и змей. Когда древние греки начали свои исследования за пределами Средиземного моря, около 2900 лет назад, открытие сильного течения с севера на юг заставило их поверить в то, что они обнаружили огромную реку. С греческого для реки – Океанос – Слово океан пришло.

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На протяжении веков океанография находилась в зачаточном состоянии. Рисуются береговые линии, виды животных рисуются сетями, выкапываются над землей, глубины фиксируются утяжеленными линиями. Но большая часть океана – и особенно невидимая бездна холода – оставалась загадкой.

После Эпохи исследований и насильственной колонизации Европой значительной части земного шара интерес начал смещаться к тому, что находится под морем. Эти ранние попытки были спорадическими, они исследовали лишь небольшую часть океана за раз. Только в 1860-х годах была проведена первая специализированная океанографическая миссия – датская экспедиция к морям вокруг Египта и Аравийского полуострова – для сбора образцов с использованием сетей и простого дноуглубительного оборудования.