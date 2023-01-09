Квитова выиграла битву чемпионов Уимблдона в Аделаиде

Петра Квитова выиграла битву чемпионов Уимблдона в понедельник в Аделаиде, обыграв Елену Рыбакину, которая теперь нокаутировала два турнира до начала Открытого чемпионата Австралии по теннису на следующей неделе.

Двукратная чемпионка Уимблдона Квитова обыграла действующую чемпионку Англии со счетом 6:3, 7:5 в первом раунде, потребовав определенной меры реванша.

Рыбакина, родившаяся в России с 23-м номером, выиграла свою первую личную встречу в прошлом году в Остраве.

У 16-й ракетки мира Квитовой не было брейк-пойнта на 86-й минуте Adelaide International II, а Рыбакина разбивалась в конце каждого сета, чтобы безопасно продолжить игру.

«Я старалась играть быстрее, чем Елена», — сказала Квитова, выигравшая Уимблдон в 2011 и 2014 годах.

«Она отлично сыграла (в Остраве), это была хорошая игра, и я знаю, что у нее все хорошо.

«Я сосредоточился на своей подаче и пытался дождаться возможности ее разбить».

В этом месяце состоится два турнира ATP-WTA в Аделаиде, где Новак Джокович и Арина Соболенко выиграли титул на первой неделе.

Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса снова проиграла в первом раунде в понедельник, проиграв швейцарке Белинде Бенчич 6-3, 6-4 после поражения от Бьянки Андрееску, чемпионки Открытого чемпионата США 2019 года, в первом раунде Аделаиды на прошлой неделе.

Анастасия Павлюченкова, финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, проиграла со счетом 7-5, 6-4 швейцарцу Жилю Тейхманну.

Это была первая игра россиянина за восемь месяцев после того, как в мае прошлого года они завершили сезон-2022 из-за повторяющейся травмы колена.

После поражения в первом круге международного чемпионата Аделаиды на прошлой неделе повторения американки Даниэль Коллинз не произошло, так как финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года обыграла Каролину Плишкову со счетом 6-2, 6-4.

Первая ракетка мира Ия Святек и Джессика Пегула, занявшая третье место, должны были сыграть на этой неделе, но отказались от участия после того, как произвели впечатление на Кубке Наций с Польшей и США соответственно.

В мужской жеребьевке британец Джек Дрейпер победил итальянца Лоренцо Сонего в сетах подряд, а американец Маккензи Макдональд победил британца Дэна Эванса 7-5, 7-5.