Кевин Костнер настоял на том, чтобы Харрисона Форда сыграли в Air Force One

Хотя трудно представить кого-либо, кроме Харрисона Форда, сыгравшего бы такую ​​икону, как Индиана Джонс, сюжет и персонажи «Борта номер один» более реалистичны. Легче понять, как Кевин Костнер мог вмешаться и сделать этот фильм своим. С помощью таких фильмов, как «Поле грез» и «Танцы с волками» — последний из которых принес ему награды «Оскар» за лучшую режиссуру и лучший фильм — Костнер уже создал общеамериканский образ, и хотя он не был так хорош, известный как Форд за то, что он герой. В движении продюсеры, возможно, задействовали обе его стороны, чтобы сделать президента Джеймса Маршалла скромным, но не менее героем.

Вместо немецкого террориста Ганса Грубера, которого в «Крепком орешке» сыграл Алан Рикман, главным противником президента Маршалла в «Борте номер один» был Игорь Коршунов, русский злодей, которого сыграл Гэри Олдман. К тому времени, когда противопоставление Костнера стандартному злодею вроде этого могло бы сработать, в середине-конце 90-х, он вступал в небольшой карьерный спад. На момент выхода в прокат в 1995 году «Водный мир» Костнера был самым дорогим фильмом из когда-либо созданных, не сумев полностью окупить свой производственный и маркетинговый бюджет в прокате и впоследствии став блокбастером в домашних СМИ.

Что интересно, Костнер явно пропустил «Борт номер один», чтобы снять «Почтальона», который откровенно провалился в прокате. Тем временем Форд получил лицензию пилота в реальной жизни в 1996 году, так что он был готов к эфиру, как на экране, так и за его пределами. Десятилетия спустя Костнер и Форд сыграли на телевидении ту же родословную, что и члены семьи Даттон в «Йеллоустоуне». «1923».