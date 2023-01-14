Кейли Хамфрис завоевала 100-ю медаль в бобслее

Ига Святек Польша занимает первое место в розыгрыше женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года и надеется приблизиться к победе в турнире Большого шлема.

Святек, двукратная чемпионка Открытого чемпионата Франции и победительница последнего крупного турнира, Открытого чемпионата США в сентябре, лидирует впервые после Открытого чемпионата США 2003 года без женщины с четырьмя или более титулами Большого шлема.

Это потому что Серена УильямсУходя после US Open, Наоми ОсакаПерерыв в беременности и Венера УильямсСнятие из-за травмы. Другие многократные крупные победители также отсутствуют: Симона Халеп Из-за временного запрета на стероиды и Анжелика Кербер из-за беременности. Не говоря уже о действующем герое Пепельная вечеринкаОн вышел на пенсию в марте прошлого года.

Так что Swiatek не только это Любимая букмекерская контора PointsBet, но и самый титулованный чемпион в этой области. В прошлом году это последовало за шоковым поражением в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по Америке. Дэниел Коллинз одержав 37 побед подряд в матчах, отстав от Барти на первом месте в мире.

Семена №3 Джессика Пегула, которая обыграла Святека на Кубке Наций ранее в январе, является самой большой надеждой на прекращение самой продолжительной крупной засухи в женских одиночных чемпионатах США в этом столетии и самой продолжительной крупной засухи как в мужском, так и в женском одиночном разряде в Открытую эру (с 1968 года). Пегула и Суатек могли встретиться в полуфинале.

Коко ДжовОна заняла второе место после Свитек на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции, заняла седьмое место и надеялась выйти в свой первый четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Гауфф может встретиться с чемпионом US Open 2021 года Эмма Радукано во втором раунде и Swiatek в четвертьфинале.

В то время как Святек, Пегула и Гауфф находятся в верхней половине сетки, посеянный под номером 2 лидирует в нижней половине. Анас Джабер Тунис, №4 Кэролайн Гарсия Франция и номер 5 Арина Соболенко Беларусь.

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