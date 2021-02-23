Кейси Шерман и Дэйв Ведж выпускают подкаст о святых, грешниках и серийных убийцах – крайний срок

Эксклюзив: Кейси Шерман и Дэйв Ведж, авторы бестселлеров о настоящих преступлениях, написавшие книги, снятые в фильмах День патриотов И Самые крутые часы, Теперь они сотрудничают в пространстве подкастов с Святые, грешники и серийные убийцы. Новый сериал выйдет 15 марта, его продюсерами выступят MuddHouse Media, Sherman и Wedge’s Fort Point Media.

Целью этого 10-серийного подкаста является раскрытие эксклюзивной новой информации о многих самых громких преступлениях Америки по темам в рулевой рубке пары в Новой Англии, от взрыва на Бостонском марафоне до дела Бостонского душителя и от охоты на Белого Буллгера до убийства Джона. Леннон. Последние две темы взяты из книг пары 2020 года по темам: Охота за яйцами: внутренняя история поимки и убийства лидера преступных группировок Америки, И Последние дни Джона ЛеннонаНаписанная вместе с Джеймсом Паттерсоном, эта книга посвящена легенде «Битлз», предшествовавшей его столкновению с Марком Дэвидом Чепменом.

Связанная история Президент Барак Обама и Брюс Спрингстин ведут серию подкастов Spotify «Отступники: Рожденные в США»

«Мы рады представить наш подрывной бренд правдивого рассказывания историй о преступлениях MuddHouse Media, одной из ведущих мировых сетей подкастов», – сказал Шерман Ведж. В 10-серийном сериале мы будем информировать, развлекать и пугать SH @! «От наших слушателей. Мы не просто пишем о настоящем преступлении издалека. Мы живем историями, которые рассказываем».

Ознакомьтесь с предложением пары в подкасте ниже.

Подкаст выпускает первую часть состоящей из двух частей «Охоты на Уайти» – нерассказанной истории поимки и убийства самого разыскиваемого криминального авторитета Америки. В него войдут эксклюзивные интервью с преследователем ФБР, поймавшим Болджера после 16 лет побега и бывшим сокамерником Болджера, а также рассказ Балджера о его аресте его собственными словами. За двумя частями последуют «Бостонские террористические удары», заключительный взгляд пары на террористическую атаку 2013 года на финише Бостонского марафона, а также на последовавшие затем розыск и суд. Это была книга Шермана по клину Бостон силен Об этой теме был снят фильм 2016 года Питера Берга с Марком Уолбергом в главной роли.

В целом Sherman & Wedge написали 13 книг, в том числе по крайней мере две в стадии разработки для фильма: Животное: Взлет и падение самых страшных убийц И Snow Bucket Challenge: Пит Фратц и борьба с БАС. Другие названия включают 12: Внутренняя история борьбы Тома Брэди за спасениеО скандале Deflategate для Патриотов Новой Англии. Пара представлена ​​группой Готэма.

«Шерман и Ведж – настоящие эксперты в области преступности», – сказал генеральный директор и соучредитель MuddHouse Media Крис Мейер. Благодаря беспрецедентному доступу к известным преступникам, свидетелям и невероятной сети профессионалов правоохранительных органов, их отмеченные наградами журналистские расследования не имеют себе равных. Святые, грешники и серийные убийцы В нем представлены новые привлекательные детали в самых разных ситуациях, когда истинные фанатики криминального мира окажутся на краю своего места ».

Список подкастов MuddHouse Media также включает подкасты от бывшего губернатора Массачусетса Девала Патрика, теннисиста Патрика Макинроя и первого крупного игрока Boston Red Sox Кевина Эйклса.