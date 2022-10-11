Кейт Бланшетт не хочет понимать

Мы сели есть на крытой веранде через двустворчатые двери из кухни, передавая туда-сюда сосиски и салат. В обычном разговоре Бланшетт была откровенна, но когда я задал вопрос, который звучал так, как будто я беру у нее интервью, я обратил свое внимание на Аптона или детей, один из которых выполнял серию впечатляющих гимнастических движений на траве. После обеда мы забрели в ее гостиную, и она села на пол, помогая со сложным проектом по окрашиванию. Мы перешли от разговоров об усилиях по восстановлению местных экосистем к угрожающей забастовке голливудской команды прошлой осенью в вашем любимом плавании.

«Вы водяной знак?» — спросил я полусерьезно.

«количество!» Она сказала, что ее глаза расширились. «Я составлял его карту много лет назад. Я Телец, Телец, Телец. Я тройной Телец. Разве это не…», я сделал паузу для драматического эффекта, «Разочарованный?» Я расхохотался. . «Ты представляешь, Андрей — это не моя вина, мой дорогой!»

Он смеялся. «Я люблю Тельца, Телец…»

«Что за проблема с быком, быком, быком?» Я хотел знать.

Догадка Аптона: «Упрямый, упрямый, упрямый?» Знак зодиака Телец ассоциируется с Тельцом — трудолюбивым и временами декоративным.

— Кто-то может сказать, — ответила Бланшетт.

Я шучу, что это объясняет, почему все, кого я до сих пор встречал о Бланшетт, говорили мне, что она была самым трудолюбивым человеком, которого они когда-либо встречали.

«Да, я могу добавить свой голос к этому припеву», — сказал Аптон.

Бланшетт внезапно выглядела ошеломленной. — Это не… это…

— Нет, нет, — начал ее успокаивать Аптон. «Упорно трудись в хорошем смысле».

«Я имею в виду — был ли Спайк Миллиган на своей могиле», — я сказал вам, что был болен, — что я получу в своей могиле? «Самый трудолюбивый человек»? Она рассмеялась, уткнувшись лицом в ковер: «Это так неприятно! Вы много работали».