Кейт ДиКамилло увидев свою книгу «Волшебный слон», адаптированную из фильма «Литературная ось».

Автор Кейт ДиКамилло Нью-Йорк Таймс самая продаваемая детская книга, очаровательный слон— О мальчике по имени Питер, который отправляется в путешествие с таинственным слоном —Премьеры на Нетфликс сегодня. Чтобы отпраздновать это, мы спросили ДиКамилло об адаптации ее работы, какие фильмы и сериалы она любит в последнее время, какую книгу она хотела бы увидеть в адаптации и многое другое.

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Что вы чувствуете, когда видите, как ваша история оживает на экране?

Это всегда сюрреалистический опыт — когда история, которую я написал (медленно, в одиночестве, в темные ранние утренние часы), становится той, которую люди могут посмотреть вместе, погрузиться в нее вместе. Лучшая часть — это командная работа — и люди часто возвращаются к книге благодаря фильму.

Какая ваша любимая адаптация книги к фильму или сериалу (кроме вашей собственной)?

О, я просто любил Одиннадцатая станция. Я думал, что это трогательно, пугающе и красиво. И мне понравилось книга Так много, и я люблю сериал столь же страстно.

Если бы вы могли увидеть любую книгу, которая была адаптирована (или переадаптирована), что бы это было?

Хм. Я очень люблю Энн Пэтчетт Парламент Великобритании. Я думаю, это был бы отличный небольшой сериал.

Какими заметками к истории вы поделились с создателями фильма?

Я говорил с Джулией Бестор (продюсером) очень рано. Мы говорили о темах книги — невозможное становится возможным, любовь, сочувствие, семья — и фильм прекрасно отразил все это.

Если бы вы могли озвучить роль в фильме, что бы это было?

О, я люблю этот вопрос. Меня особенно очаровала Адель, но я определенно не думаю, что могла бы справиться с этой задачей лучше, чем Пикси Дэвис.

Что было самым сложным в адаптации вашей работы, и какой совет вы могли бы дать другим писателям по поводу этого опыта?

Я действительно не думаю, что в этом есть что-то сложное, за исключением того факта, что вам как бы нужно отпустить историю. Это как взросление ребенка, ты выпускаешь его в мир и становишься другой версией самого себя. Что касается совета для других писателей, я говорю: будьте открыты для всего происходящего, открыты для всех возможностей.

Как изменилось ваше отношение к книге в процессе адаптации?

О, он особо не изменился. Он только расширялся и углублялся. Хорошая адаптация помогает вам увидеть книгу еще раз.

Какое телешоу вы сейчас смотрите и/или какой последний фильм вам понравился?

я люблю любовь Тед Лассо. И Русская матрешка. И мне очень понравилось Женщина говорит.