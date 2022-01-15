Кейт и Криста из Nintendo Minute прощаются в «Последнем эпизоде»

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обновить [Sat 15th Jan, 2022 00:45 GMT]: В обновлении через социальные сети Криста объявила, что решила уйти из Nintendo. Вот ее полное заявление:

«Спустя более 14 лет я решил уйти из Nintendo. Иметь возможность так долго работать на работе своей мечты и быть частью самых запоминающихся моментов в играх было поистине невероятным событием. Но лучше всего было то, что люди, с которыми мне посчастливилось работать.

«Они вдохновляют меня каждый день, и я благодарен за то, что могу называть их друзьями на всю жизнь. Я очень взволнован тем, что ждет меня в будущем, и я надеюсь, что вы все останетесь со мной в этом сумасшедшем путешествии. Я люблю вас всех».

Президент Nintendo в Америке Дуг Баузер также поблагодарил Кристу за ее многолетний вклад в развитие компании:

О, большое спасибо, Дуг! Ты потрясающий 🤩— Криста Янг (@reathe0air) 14 января 2022 г.

Кейт тоже:

Ты настоящая легенда, и я так горжусь тобой и тем, чего мы достигли вместе. pic.twitter.com/kQF3sHh87E— Кейт Эллис (китозан) 14 января 2022 г.

оригинальная история [Sat 18th Dec, 2021 04:05 GMT]: Если вы подписываетесь на Официальный канал Nintendo на YouTubeВы, вероятно, видели по крайней мере один эпизод «Минуты Nintendo», ведущими которого являются Кит и Криста. Каждую неделю они рассказывают о последних событиях в мире Nintendo и, конечно же, играют в какие-то игры.

К сожалению, похоже, что они только что показали последнюю серию. Шоу началось в 2013 году, и спустя 8 лет и более 400 серий Nintendo решила его закончить. «Последний эпизод» — это эмоциональное размышление о многолетнем путешествии Кита и Кристы в «Nintendo Minute».

Всего два человека, чья жизнь изменилась благодаря тому, что они смогли связаться с вами через Nintendo Minute. Восемь лет, более 400 серий, слишком много хороших воспоминаний, чтобы сосчитать. Спасибо за все это. pic.twitter.com/7DwkAcJf6J— Кейт Эллис (китозан) 17 декабря 2021 г.

Хотя шоу уже закончилось, согласно профилям Кита и Кристы в Твиттере, они оба все еще работают в Nintendo of America. Если мы услышим что-то еще, мы обязательно сообщим об этом.

От имени Nintendo Life благодарим Кита и Кристу за их вклад в сообщество Nintendo. Как вы сами относитесь к этой новости? Расскажите нам в комментариях ниже.