Кейт и Криста из Nintendo Minute прощаются в «Финальном эпизоде»

участие в Nintendo Live работа

Если вы подпишетесь на Официальный канал Nintendo на YouTubeВы, вероятно, видели хотя бы одну серию «Минуты Nintendo», ведущую Кит и Кристой. Каждую неделю они рассказывают о последних событиях в мире Nintendo и, конечно же, играют в игры.

К сожалению, похоже, они только что показали последнюю серию. Шоу стартовало в 2013 году, и спустя 8 лет и более 400 эпизодов Nintendo решила его закрыть. «Последний эпизод» — это эмоциональное отражение многолетнего путешествия Кита и Кристы «Минута Nintendo».

Всего два человека, чьи жизни изменились благодаря возможности общаться с вами через Nintendo Minute. Восемь лет, более 400 серий, слишком много хороших воспоминаний, чтобы сосчитать. Спасибо вам за все это. pic.twitter.com/7DwkAcJf6J— Кейт Эллис (китосан) 17 декабря 2021 г.

Хотя шоу уже закончилось, согласно профилям Кита и Кристы в Твиттере, они оба по-прежнему работают на Nintendo of America. Если мы услышим что-нибудь еще, мы обязательно предоставим обновление.

От имени Nintendo Life благодарим Кита и Кристу за их вклад в сообщество Nintendo. Как вы сами относитесь к этой новости? Расскажите нам в комментариях ниже.