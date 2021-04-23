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Кейт Робинс из Напы, двое россиян возвращаются на Землю с космической станции | местные новости

23 апреля, 2021
Marfa Fedoroa


Астронавту НАСА №64 Кейт Робинс помогли выбраться из космического корабля «Союз МС-17» через несколько минут после его приземления, а космонавты Роскосмоса Сергей Куд-Сверешков и Сергей Рижиков находятся в отдаленном районе недалеко от города Гизказган, Казахстан, в субботу, 17 апреля. 2021 Код Робинса, Регикова и Сверешкова вернулся после 185 дней в космосе после службы в составе экипажа 63-64 миссии на Международной космической станции.


Билл Ингаллс / НАСА через AP


Агентство новостей

Американский астронавт и Русан вернулись на Землю после шести месяцев на борту Международной космической станции.

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Космическая капсула «Союз» с космической капсулой НАСА Кейт Робинс, которая вылетела из Напы, и россиянами Сергеем Рижиковым и Сергеем Кодом Сверчковым приземлилась в субботу в 04:55 по Гринвичу (12:55 по восточному поясному времени) в степях Казахстана.

Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства Роскосмос, сказал, что все трое были в порядке после выхода из капсулы и начала акклиматизации к силе тяжести.

На борту космической станции в течение шести месяцев Робинс проводил научную работу в 250 милях над поверхностью Земли, экспериментируя с сердечно-сосудистыми заболеваниями и воздействуя на вещества, от ультрахолодных газов до стволовых клеток. И, в отличие от своего первого полета в 2016 году, Робинс ожидала, что будет действовать быстро, без утомительного знакомства с движением в условиях микрогравитации.

Давний вирусолог и биохимик, Робинс была выбрана для присоединения к новому классу астронавтов НАСА в 2009 году и начала двухлетний период обучения в 2014 году. К ней присоединились Эванешин, с которым Робинс встретится во время своей текущей миссии, и Такуя Ониси из Японии. Он стартовал с Байконура 7 июля 2016 года и провел более трех с половиной месяцев на борту космической станции, совершив два выхода в открытый космос, помогая установить стыковочный шлюз для будущего американского космического корабля и тестируя первую портативную машину для секвенирования ДНК.

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