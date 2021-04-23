Кейт Робинс из Напы, двое россиян возвращаются на Землю с космической станции | местные новости







Агентство новостей



Американский астронавт и Русан вернулись на Землю после шести месяцев на борту Международной космической станции.

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Космическая капсула «Союз» с космической капсулой НАСА Кейт Робинс, которая вылетела из Напы, и россиянами Сергеем Рижиковым и Сергеем Кодом Сверчковым приземлилась в субботу в 04:55 по Гринвичу (12:55 по восточному поясному времени) в степях Казахстана.

Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства Роскосмос, сказал, что все трое были в порядке после выхода из капсулы и начала акклиматизации к силе тяжести.

На борту космической станции в течение шести месяцев Робинс проводил научную работу в 250 милях над поверхностью Земли, экспериментируя с сердечно-сосудистыми заболеваниями и воздействуя на вещества, от ультрахолодных газов до стволовых клеток. И, в отличие от своего первого полета в 2016 году, Робинс ожидала, что будет действовать быстро, без утомительного знакомства с движением в условиях микрогравитации.