Агентство новостей
Американский астронавт и Русан вернулись на Землю после шести месяцев на борту Международной космической станции.
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Космическая капсула «Союз» с космической капсулой НАСА Кейт Робинс, которая вылетела из Напы, и россиянами Сергеем Рижиковым и Сергеем Кодом Сверчковым приземлилась в субботу в 04:55 по Гринвичу (12:55 по восточному поясному времени) в степях Казахстана.
Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства Роскосмос, сказал, что все трое были в порядке после выхода из капсулы и начала акклиматизации к силе тяжести.
На борту космической станции в течение шести месяцев Робинс проводил научную работу в 250 милях над поверхностью Земли, экспериментируя с сердечно-сосудистыми заболеваниями и воздействуя на вещества, от ультрахолодных газов до стволовых клеток. И, в отличие от своего первого полета в 2016 году, Робинс ожидала, что будет действовать быстро, без утомительного знакомства с движением в условиях микрогравитации.
Давний вирусолог и биохимик, Робинс была выбрана для присоединения к новому классу астронавтов НАСА в 2009 году и начала двухлетний период обучения в 2014 году. К ней присоединились Эванешин, с которым Робинс встретится во время своей текущей миссии, и Такуя Ониси из Японии. Он стартовал с Байконура 7 июля 2016 года и провел более трех с половиной месяцев на борту космической станции, совершив два выхода в открытый космос, помогая установить стыковочный шлюз для будущего американского космического корабля и тестируя первую портативную машину для секвенирования ДНК.