Кейт Рубинс и российские астронавты вернулись из НАСА

Российские астронавты Сергей Ришиков и Сергей Кут-Сверков и астронавт НАСА Кейт Рубинс завершат свой 185-дневный путь к космической станции в пятницу.

Астронавты вернутся на свою тренировочную базу в Звездном городке, Россия, а Рубинс полетит домой в Хьюстон.

Вместе экипаж на станции прошел 2960 околоземных орбит и 78,4 миллиона миль с момента ее прибытия в октябре.

Много времени на космической станции

Это второй полет Рубина, что означает, что он провел в космосе 300 дней, а его второй полет к Райшико помог ему достичь в целом 358 дней. Гуд-Сверков получил удовольствие от своего первого космического полета.

Во втором космическом путешествии Рубин потратил сотни часов на эксперименты на космической станции. Он также служил послом науки, когда его приглашали на космическую станцию ​​Национальный научный фонд, национальные агентства здравоохранения и Центры США по контролю и профилактике заболеваний.

Он был первым человеком, развернувшим ДНК в космосе в 2016 году, и продолжил эту работу с большим количеством последовательностей во время своего второго пребывания на космической станции. Эта возможность позволит астронавтам диагностировать болезни в космосе или выявлять микробы, растущие на космической станции, и определять, представляют ли они какой-либо риск.

Она собрала образцы из разных мест по всей космической станции, чтобы понять микробиологию космической станции. (Микробы – это генетический материал бактерий, вирусов и других микроорганизмов, населяющих космическую станцию, включая ее жителей.)

Эта уникальная среда была местом прибытия и путешествия сотен космонавтов в течение 20 лет, когда они были изолированы от Земли.

Рубинс также работал в кардиологии, изучая влияние силы тяжести на клетки сердца, а также выращивая и собирая редис, чтобы лучше понять рост растений в отсутствие силы тяжести.

Осталось семь членов команды

«Рубинс», «Райшиков» и «Гуд-Сверков» покидают станцию ​​с семью членами экипажа.

В их число входят новичок НАСА Марк Ванде Хэй, российские астронавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также экипаж исторической миссии NASA SpaceX Crew-1, прибывшей в ноябре. В их число входят астронавты НАСА Виктор Кловер-младший, Майкл Хопкинс и Шеннон Уокер, а также астронавт Сочи Нокучи Японского космического агентства (JAXA).

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Апрель – загруженное время на космической станции, и это похоже на вращающуюся дверь, когда группы прибывают и уходят.

22 апреля количество членов NASA SpaceX Crew-2 должно вырасти до 11 человек, в том числе астронавты НАСА Шейн Кимберо и Меган Макартур, астронавт Джаксы Акихико Хошайд и астронавт Европейского космического агентства Томас Пескет.

Астронавты на космической станции подготовились к новому экипажу, установив новые спальные станции и очистив порты для прибытия новых космических кораблей.

Затем «Экипаж-1» должен вернуться на Землю 28 апреля, снова вылетев с космической станции с семью членами экипажа.