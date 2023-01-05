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Кейт хотела воссоздать платье Шарлотты перед свадьбой Гарри Меган

6 января, 2023
Toma Kulikov

в Взрывные новые мемуары «Заповедник» Принц Гарри раскрывает новые подробности печально известной ссоры Меган Маркл с Кейт Миддлтон из-за платьев подружек невесты на свадьбе в Сассексе в 2018 году.

38-летний герцог Сассекский написал, что принцесса Уэльская написала его жене на неделе их свадьбы сообщение о «проблеме» с платьем его дочери принцессы Шарлотты по этому случаю.

Французские платья Haute Couture были сшиты вручную только на основе. [the bridesmaids’] Измерения «Поэтому имело смысл, что им потребуются некоторые корректировки», — писал Гарри о дизайне размером с пинту, который был Он был специально разработан тогдашним креативным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер.Это также Создать свадебное платье Маркл.

41-летняя герцогиня Сассекская нанесла ответный удар Миддлтон, попросив ее привести Шарлотту, которой сейчас 7 лет, во дворец, где ждал портной, чтобы сделать перешивку для всех шести подружек невесты; По словам Гарри, этого было «недостаточно» для принцессы, которая договорилась о времени, когда они могли поговорить.

Новые мемуары принца Гарри погружаются в драму, связанную с платьями подружек невесты на свадьбе в Сассексе в 2018 году.
AFP через Getty Images

Платье Шарлотты было «очень объемным, длинным и свободным», — якобы сказала Миддлтон Маркл, добавив, что молодая женщина «расплакалась, когда примеряла его».

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года.

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Свадьба принца Гарри с Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года.

AFP через Getty Images

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Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года.

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Когда Маркл повторила, что Миддлтон должна привести Шарлотту к портному для переделки, написал Гарри, принцесса сказала ей, что все платья подружек невесты должны быть полностью перешиты — до свадьбы осталось четыре дня.

По словам герцога, Миддлтон также сказала, что дизайнер ее свадебного платья Сара Бертон из Alexander McQueen согласилась с ее оценкой.

Принцесса Шарлотта на ступенях часовни Святого Георгия после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Тогдашний художественный руководитель Клэр Уэйт Келлер разработала платья для подружек невесты, а также свадебное платье Маркл.

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Принцесса Шарлотта Кембриджская позирует на лестнице со своей матерью Кэтрин, герцогиней Кембриджской, после свадьбы принца Гарри и леди Меган Маркл.

Тогдашний художественный руководитель Клэр Уэйт Келлер разработала платья для подружек невесты, а также свадебное платье Маркл.

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Тогдашний художественный руководитель Клэр Уэйт Келлер разработала платья для подружек невесты, а также свадебное платье Маркл.

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В то время как принцесса Уэльская в конце концов согласилась навестить портного с Шарлоттой, писал Гарри, Маркл позже нашли плачущей «на полу» после ссоры. Он продолжил на следующий день, Миддлтон извинился и принес цветы и открытку.

Внутри нового дневника Гарри

Краткое изложение испытания Гарри расширяет то, что написала Маркл. Поделился во время громкого интервью в Сассексе с Опрой Уинфри в 2021 году; Хотя широко сообщалось, что Маркл заставила Миддлтон плакать в преддверии их свадьбы, она рассказала в то время: «Произошло обратное».

Помимо множества дочерей богини Сассекса, среди ее подружек невесты были Айви Малруни, дочь тогдашней подруги Маркл Джессики Малруни, а также принцесса Шарлотта.

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Принц Джордж Кембриджский, Джаспер Дайер, принцесса Шарлотта Кембриджская, Кэтрин, герцогиня Кембриджская, Джессика Малруни, Айви Малруни, Флоренс Ван Катсем, Зои Уоррен, Залли Уоррен, Бенита Летт, Реми Летт и Райлан Летт прибывают на свадьбу принца Гарри и леди Меган Маркл

Помимо множества дочерей богини Сассекса, среди ее подружек невесты были Айви Малруни, дочь тогдашней подруги Маркл Джессики Малруни, а также принцесса Шарлотта.

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Герцогиня Сассекская сказала Уинфри: «Я не думаю, что с ее стороны было бы справедливо вдаваться в подробности, потому что она извинилась, и я простила ее».

Очевидно, ее муж не боится поставить все на кон.

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