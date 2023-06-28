Кем был Распутин, русская машина любви из Disco Maker 1979 года, которая появилась в «Черном зеркале»?

Смерть, драма, дискотека: эти три слова точно описывают пятую серию шестого сезона «Черного зеркала».

Что?

В пятом эпизоде ​​​​6-го сезона под названием «Демон 79», написанном Бишей К. Али и Чарли Брукером, широко представлены иконы диско Boney M и популярный европейский диско-хит 70-х «Распутин».

Кадр из фильма «Демон 79» Black Mirror. (фото: IMDb)

История вращается вокруг Ниды, продавца обуви (которую играет Анджана Васан, известная своей ролью в «We Are Lady Parts»), которая ищет утешения дома среди безудержного расизма в Англии конца 1970-х годов. Действие сериала происходит во времена возвышения Маргарет Тэтчер и подъема крайне правого фашистского Национального фронта.

В эти трудные времена Нида находит убежище от насилия и ненависти, изображаемых в новостях, настроившись на шоу в стиле Top of the Pops. Зачарованная, она наблюдает, как четыре иконы черного диско — Бобби Фаррелл, Лиз Митчелл, Марсия Барретт и Мэйси Уильямс из Boney M — поют и танцуют на экране, сияя в мире, далеком от ее повседневной реальности. Это стало поворотным моментом, изменившим ее судьбу.

Что за песня была на Demon 79?

В этот момент в эпизоде ​​звучит сингл Boney M 1978 года и диско-группа «Распутин» из их третьего и самого продаваемого альбома «Nightflight to Venus». Яркая песня в стиле диско повествует об интригующей исторической личности Григории Распутине, который в 20 веке служил советником российского царя Николая II.

Исполнение Boney M «Распутина», созданное продюсером Фрэнком Фарианом, приобрело огромную популярность во всем мире, в том числе в Великобритании, где Нида смотрела его в эпизоде ​​​​«Черное зеркало».

Гламур, экстравагантная жизнь и кончина Распутина привлекли внимание бесчисленного множества писателей, авторов и даже диско-группы Boney M, которые в своей песне о нем назвали его «величайшей машиной любви в России».

Кем был Распутин?

Распутин, которого часто называют «Безумным монахом» из-за его самопровозглашенного статуса святого человека, обладающего целительной силой, имел большое влияние на российскую царскую семью, особенно на царицу Александру из династии Романовых.

Григорий Ефимович Распутин. (Изображение: Википедия)

Как поет Boney M: «Он мог проповедовать Библию, как проповедник, полный экстаза и огня». Несмотря на слухи и обвинения, царица видела в нем не простого манипулятора, а настоящего святого целителя, способного принести утешение ее больному сыну.

Карикатура на Распутина и императорскую чету. (Изображение: Википедия)

Харизма Распутина и растущая популярность среди русских людей, особенно женщин, интересовали многих богатых королей и князей. В конце концов, по заговору принца Феликса Йосопо Распутин был убит 19 декабря 1916 года. Как описывается в песне, «Они подсыпали яд в его вино … он все выпил и сказал:« Я в порядке ». Обстоятельства его смерти остаются окутанными спорами и интригами.

Кто был дьяволом в пятом эпизоде?

По сюжету Нида находит в подвале магазина Поссетта деревянный талисман и приносит его домой. Заинтригованная, она проводит ритуал, протирая талисман своей кровью. Это действие непреднамеренно вызывает маленького демона Джеппа, который материализуется в ее квартире. Джаб ставит перед Нидой ужасный ультиматум: она должна совершить три человеческих жертвоприношения в течение следующих трех дней или столкнуться с надвигающимся апокалипсисом.

Гаап, которого играет Паапа Эссиеду, в образе Boney M. (фото: IMDb)

Страх Ниды усиливается, когда она видит истинную демоническую форму Япончика, что побуждает Япончика принять более характерный и расслабленный вид. Копаясь в мыслях Ниды, Джепп берет образ харизматичного диско-иконы Boney M Бобби Фаррелла, которого в невозмутимом комедийном стиле изображает Папа Исиду (наиболее известный своей ролью в «Проекте Лазарь»). «Вы копались в своей душе и, кажется, находите эту физическую форму привлекательной. Может быть, вы столкнулись с ней недавно и нашли в ней удовольствие?»

Это был Гап или Нида?

До конца остается загадкой, является ли Джаб осязаемой сущностью или просто продуктом воображения Ниды. Более ранние части эпизода намекали на хрупкое душевное состояние Ниды после смерти ее матери и ее внутреннюю ярость. Многочисленные случаи в сериале поднимают вопрос: манипулировала ли Нида событиями изнутри?