Кем он был: Художник-портретист: Кристина Роуз | Искусство

Многие режиссеры черпают вдохновение из дома. Воспоминания из детства и городские переживания превращаются в кинематографические шедевры, центральные темы которых находятся в десятилетиях проектов повествования. Для немецко-американского режиссера Кристины Роуз, которая большую часть своей жизни и все детство провела в переездах с места на место, это вдохновение часто имеет более сложные корни. Как генеральный директор и соучредитель продюсерской компании MirrorWater Entertainment, Роуз осознает свой международный взгляд на создание фильмов и ограниченных сериалов, в которых основное внимание уделяется социальным вопросам с глобальной точки зрения. Например, в таких сериалах, как «Чудо-женщина», люди со всего мира демонстрируют свои многочисленные взаимосвязи. Таким образом, по словам Роуз, она надеется способствовать признанию и универсальности своей аудитории.

Гарвард Кримсон встретился с Роуз на Каннском кинофестивале 2021 года, чтобы поговорить о личности, вдохновении, надежде и о том, что будет дальше в ее карьере. Этот разговор отредактирован и сокращен для ясности.

Гарвардский малиновый: У вас большой опыт работы на телевидении и в СМИ в разных странах. Что вас заинтересовало кино / ТВ?

Кристина Роуз: Честно говоря, я всегда хотел работать в киноиндустрии. Когда я был маленьким, я рассказал своим родителям. В то время моя мама говорила: «Нет, ты никогда не станешь актрисой». И я сказал: «Я не хочу быть актрисой. Я могу работать за камерой». … Я просто любил рассказывать истории. Я учусь через визуальные эффекты, и я понимаю, что визуальные эффекты тоже [also] мой брокер [expressing] Сам. Я плохо учился в школе … Язык не был моим делом, но я любил искусство. Я мог выражать себя с помощью картинок.

В итоге я немного поработал в Голливуде, но мне очень хотелось больше времени уделять международным проектам, потому что [how] Я вырос. Мой отец был в армии 30 лет, и мы постоянно ездили между США и Европой. И поэтому я всегда говорил: «В международной сфере много контента».

THC: Когда вы говорите, что хотите выразить себя, что именно вы хотите выразить?

Коммерческая запись: Что я слышал и видел от действительно великих режиссеров, так это то, что все дело в том, чтобы найти свой внутренний голос и пару фактов о вас. [hold] История, которую вы должны рассказать внутри себя. Иногда это конкретная тема или проблема, с которыми вы столкнулись в своей жизни. Я думаю, что для меня, будучи очень личным и очень откровенным, мне всегда приходилось очень упорно бороться, чтобы чего-то добиться. Либо потому, что я не самый умный и мне пришлось усердно учиться, либо потому, что все карты складываются против меня. Я много терпел неудач, был опустошен и подавлен. Но и мне это удалось. … если я могу помочь другим осознать, не сдадутся ли они, продолжат ли они добиваться своих мечтаний и того, на что они вдохновлены. Тогда все возможно.

Я думаю, это тот тип персонажа, на котором я сосредоточен, несмотря ни на что. [the project] он.

THCКак ваш опыт проживания в стольких разных странах повлиял на вашу работу?

Коммерческая запись: Почему-то я всегда нахожу глобальные проекты. Правда в том, что мне всегда нужно найти файл [story we can relate to]. Мое стандартное правило – это мы [the filmmakers] Мы должны уметь найти что-то внутри себя, чтобы рассказать историю, потому что, если в ней ничего нет, зачем мы рассказываем эту историю? Кто-то еще должен рассказать эту историю. Если есть что-то, в чем я себя вижу, или [that my colleagues see]Потом выходим и ищем. Мне посчастливилось работать во всех этих разных местах и ​​встречаться со всеми этими людьми, на которых я пытаюсь походить: «Какой у вас талант? Как я могу вам помочь?» Думаю, мне просто понравилась эта космополитическая среда, в которой я был. Она продолжает меня кормить.

THCГде вы находите идеи для рассказов?

Коммерческая запись: Иногда к нему обращаются. Говоря конкретно о документальном фильме, который мы только что закончили, под названием «Чудо-женщина», эта идея началась с того, что мой двоюродный брат, который был с Аляски, посетил моего брата, который является моим деловым партнером, и рассказал ему о том, что рыбаков на самом деле не показывали по телевидению. [the way fishermen have]. … на следующий день мой брат позвонил мне и сказал: «Думаю, у нас что-то есть». Мы определенно обнаружили, что женщины недопредставлены в рыболовной индустрии во всем мире. И поэтому мы решили развить это дальше … И пока мы обсуждали все эти вопросы, которые у нас возникли, мы подумали: «Подождите, есть так много других отраслей, в которых женщины недопредставлены во всем мире. Как насчет того, чтобы мы стали такими успешными? с этим? »Итак, мы начали с малого, а затем этот масштабный глобальный сериал из шести документальных фильмов стал фильмом о женщинах со всего мира, с разным опытом и в разных отраслях. … у нас есть рыбак, у нас есть космонавт-стажер из Германии, у нас есть гонщик-гонщик из Венгрии, у нас есть пуэрториканский бейсболист в мужской лиге, музыкальный дирижер из Шанхая и индийский пилот.

Я чувствую, что это еще и актерское мастерство. Я думаю, что из окружающей среды, в которой мы живем, особенно в Соединенных Штатах, все дело в игре, в возможности видеть разные лица и людей, которые что-то делают.

THC: Многие средства массовой информации, над которыми я сейчас работаю с MirrorWater – такие как «Чудо-женщины», «Изоляция» и «InGenius» – имеют к себе призму социальной справедливости. Что вы думаете о кинотеатрах и телевидении, чтобы заниматься этими темами?

Коммерческая запись: Когда я вместе с братом основал компанию, мы действительно пытались понять, чем занимается наша компания и что отличает нас от всех остальных. И мне очень повезло однажды встретить Тома Хэнкса в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, и он сказал, что для него три основных элемента хорошего кинопроизводства – следовать Es: E для развлечения, обучения и просвещения. Ключ – просветление. Это труднее всего достичь, потому что вы хотите иметь возможность охватить всю свою аудиторию, чтобы они могли думать о том, что они видели в течение недель и месяцев.

Я придерживаюсь мнения, что в индустрии развлечений у нас есть действительно полезная способность влиять на людей очень положительным образом. … Я думаю, что это наша задача – щелкнуть выключателем и показывать положительные, вдохновляющие и мотивирующие истории. Истории, в которых мы видим людей, делающих добрые дела, когда мы видим людей, которые сталкиваются со всеми проблемами, но пытаются поступать правильно в жизни.

Думаю, как только мы это увидим, мы увидим, как сообщество сплотится. Думаю, мы найдем общий язык. … потому что, в конце концов, мы как люди, независимо от того, откуда вы, как вы выглядите, какой религии вы придерживаетесь, какой сексуальной ориентации [you are], мы все люди. Мы все смеемся, все плачем. Мы все в один прекрасный день боимся, а в другой – счастливы. Я чувствую, что мы должны снова найти эту точку соприкосновения, давайте объединимся, чтобы однажды мы сели за стол, и собрались люди со всего мира, и мы все любили друг друга.

THCБольшая часть вашей работы также сосредоточена на конкретных людях, которые решают большие глобальные проблемы. Как вы думаете, почему вас так привлекают люди?

Коммерческая запись: Я думаю, что я могу показать, что персонаж, столкнувшийся с проблемами и трудностями, учится на них. Я думаю, что этот человек совершает эту поездку. … Это печально, потому что я считаю, что у всех нас, как людей, есть что-то внутри нас, что либо преследует нас, либо мы пытаемся преодолеть. Нам снова и снова бросают вызов из года в год, поскольку мы должны усвоить жизненные уроки. Думаю, именно поэтому меня тянет к сольному путешествию и сольному жизненному опыту.

THC: Вы также сказали, что станете первой продюсерской компанией, которая снимет фильм в космосе?

Коммерческая запись: Это довольно сложная задача, потому что я знаю, что Том Круз сказал это. Он, наверное, сейчас над этим работает. Есть еще одна российская компания, которая делает то же самое, и они, вероятно, хотят ее опередить. Я всегда мечтал о большем. И я не говорю, что это произойдет, но я определенно хочу убедиться, что я либо бросаю вызов, либо сотрудничаю.

THC: Над чем вы будете работать дальше в MirrorWater?

Коммерческая запись: «InGenius» – это проект, над которым мы сейчас усердно работаем и, надеюсь, скоро сможем приступить к съемкам. В основном речь идет о проблемах 21 века, с которыми сейчас сталкивается весь мир, и о более старых, возможно, специфичных для культуры и более необычных нестандартных решениях. [that are often overlooked in Western countries]. … это то, что мы собираемся исследовать, и мы чувствуем, что время действительно подходящее. Мы сможем показать миру то, чего они не осознают, и, надеюсь, вдохновим людей на Западе, в Европе и Северной Америке на нестандартное мышление.