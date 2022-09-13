Кенгуру убил австралийца в результате редкого нападения со смертельным исходом

Австралийская полиция заявила во вторник, что человек, который, возможно, держал дикого кенгуру в качестве домашнего животного, был убит животным на юго-западе Австралии. Говорят, что это было первое нападение кенгуру со смертельным исходом в Австралии с 1936 года.

77-летний мужчина был найден «серьезно раненым» родственником на своей территории в воскресенье в полусельском Редмонде, в 400 км к юго-востоку от Перта, столицы штата Западная Австралия.

Полиция заявила, что ранее в тот же день на него напал кенгуру, который был застрелен полицией, поскольку это помешало парамедикам добраться до раненого.

«Кенгуру представляли постоянную угрозу для аварийно-спасательных служб», — говорится в заявлении.

Мужчина скончался на месте. Полиция готовит отчет для коронера, который зафиксирует официальную причину смерти.

Полиция считает, что жертва держала дикого кенгуру в качестве домашнего питомца.

Существуют юридические ограничения на содержание коренных австралийцев в качестве домашних животных, но во вторник информационное управление полиции заявило, что у них нет информации, чтобы объявить, получила ли жертва разрешение.

Таня Ирвин, присматривающая за макроподами в Службе спасения местных животных в Перте, говорит, что власти редко выдают разрешения на разведение кенгуру в Западной Австралии.

«Похоже, это взрослый самец, он становится очень агрессивным и плохо себя чувствует в неволе», — сказал Ирвин.

Мы не знаем, какая была ситуация. Если ему больно или почему его держат в неволе и, к сожалению… это не милое животное, это дикое животное», — добавил Ирвин.

Ирвин сказала, что ее спасательный центр всегда реабилитирует местных животных с целью вернуть их в дикую природу, особенно кенгуру.

Для этого нужно специальное разрешение. Я не думаю, что они действительно раздают их очень часто, если вы не центр дикой природы с обученными людьми, которые знают, что они делают», — сказала она.

Западные серые кенгуру распространены на юго-западе Австралии. Она может весить до 54 кг (119 фунтов) и иметь рост 1,3 метра (4 фута 3 дюйма).

Самцы могут быть агрессивными и сражаться с людьми теми же методами, что и друг с другом. Они используют свои короткие передние конечности, чтобы сражаться с противником, используют свои мускулистые хвосты, чтобы выдерживать вес своего тела, а затем наносят удар своими мощными когтистыми задними лапами.

В 1936 году 38-летний Уильям Круикшенк умер в больнице в Хелстоне, Новый Южный Уэльс, на восточном побережье Австралии, через несколько месяцев после нападения кенгуру.

В то время газета Sydney Morning Herald сообщила, что Крукшенк получил серьезные травмы головы, в том числе сломал челюсть, когда пытался спасти своих собак от большого кенгуру.