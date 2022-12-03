Кендалл ВВС Китая хотел бы извлечь уроки из вторжения России в Украину.

Совет национальной безопасности Рейгана — как и военачальники Соединенные Штаты Америки А также в другом месте Китай внимательно следит за конфликтом, стремясь извлечь новые уроки из ошибочной агрессии России против Украины. У министра ВВС Фрэнка Кендалла есть несколько важных уроков, которые Пекин «хотел бы» усвоить.

«Во-первых, это Экономические последствия Агрессивные действия могут оказаться более решительными, чем вы хотите», — заявил он сегодня на Форуме национальной безопасности при Рейгане. Второй урок «Ваша армия Может быть не очень точно Когда вы говорите, насколько они хороши… [and third] Короткая война, которую вы ожидаете, может оказаться не той войной, которую вы получите.

Кендалл сказал, что, хотя президент России Владимир Путин не заблуждается относительно силы своих вооруженных сил, «он, безусловно, резко переоценивает» их возможности, в том числе в киберпространстве. Позже он сказал, что конфликты по своей природе непредсказуемы и что в них «слишком много неизвестных».

«Теперь это не выученные уроки. Это уроки, которые я люблю [they’d] Учитесь, — сказал он.

Чему Пекин действительно учится, так это тому, что «если мы собираемся пойти и совершить акт агрессии, мы должны сделать это определенным образом. [is] Так что реши и учись у русских».

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С самого начала вторжения России в Украину в феврале были опасения, что Китай воспользуется возможностью, чтобы начать вторжение на Тайвань. Пентагон ранее на этой неделе Опубликовано В отчете о китайских вооруженных силах говорится, что не было непосредственных признаков того, что Пекин начнет вторжение в ближайшее время, но Китай был «Новая природаНа основе военных действий вокруг острова.

В киберприложениях заблокировали Россию и «собака, которая не лает»

Кендалл сделал свои комментарии сегодня во время панели по гибридным угрозам, где к нему присоединился сенатор. Ангус Кинг (I-mine) поговорил с директором АНБ Полом Нагасоне и председателем правления Booz Allen Hamilton Орасио Розански. В другом месте дискуссии участников спросили об отсутствии интереса к крупным кибератакам из России, вопреки первоначальным прогнозам.

Хотя Накасоне сказал, что российские операторы «пытались», он предположил, что они работают против хорошей безопасности в Украине и на Западе в целом. Наказон сказал, что год назад группа Киберкомандования Национальной миссии Киберкома отправилась в Киев, где они провели несколько недель, тренируя украинские возможности.

В декабре исполняется год с тех пор, как Cyber ​​National Mission Force отправила в Украину охотничью команду. Элитные киберсилы работают с нашими партнерами, помогая обнаруживать вредоносную активность в их критически важных сетях. Мы продолжаем поддерживать Украину в этом начинании. 🇺🇦🇺🇸https://t.co/YkHrBlmK51 — Киберкомандование США (@US_CYBERCOM) 1 декабря 2022 г.

Кинг, со своей стороны, заявил, что Наказон и два агентства под его командованием, Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США, напугали виртуального русского медведя.

— Я почти уверен, что из-за этого парня этого не произошло, — кивнул он Нагасоне. «На самом деле мы удержали Россию от кибератак, потому что они знают, что у нас есть возможность заставить их заплатить высокую цену».

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Кинг признал, что, когда речь идет о кибербезопасности в целом, трудно сказать, почему что-то не происходит. Но он сравнил этот вопрос с пословицей из рассказа о Шерлоке Холмсе о «собаке, которая не лает» — доказательство того, что в этом случае, если доказательств недостаточно, усилия Cybercom окупаются.

«Вы держите эту собаку в покое», — сказал Кинг о Накасоне.