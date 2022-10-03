Кенениса Бекеле упала, предвкушая будущий мировой рекорд

Лондон — Кенениса Бекеле На прошлой неделе она попала в заголовки газет, заявив: «Конечно, я лучший бегун на длинные дистанции в истории. Но эфиопка была пятой среди лучших бегунов в Лондоне в воскресенье, финишировав на 74 секунды позади Кении». Амос Кипруто.

Бекеле, 40 лет, показал время 2:05:53, самый быстрый марафон для бегуна 40 лет и старше. Он был со свинцовым ранцем, пока не упал на двадцать первой миле.

Но Бекеле подсчитал, что он мог бы бежать на 90–120 секунд быстрее, если бы не пропускал части шестинедельных тренировок из-за травм бедра и суставов.

«Я ожидаю лучшего, даже если подготовка будет короткой», — сказал он. «Я знаю свой талант и свои способности, но я действительно не смог добиться того, чего ожидал».

Бекеле — второй самый быстрый марафонец в истории после Кении. Элиуд Кипчогекоторый побил свой собственный мировой рекорд, набрав 2:01:09 на Берлинском марафоне на прошлой неделе.

«Я рад видеть, что Элиуд Кипчоге бежит в то время», — сказал Бекеле. «Это мотивирует всех спортсменов, которые действительно ожидают того же».

Лондонский марафон: результаты

Лучшее время Бекеле было в пределах двух секунд от предыдущего мирового рекорда Кипчоге (2:01:39). Он назвал разрушение нового лейбла Кипчоге «главной целью» до конца своей карьеры.

«Да, я надеюсь, что когда-нибудь, конечно», — сказал Бекеле. «При хорошей подготовке, я не знаю когда, но мы еще увидимся».

Никто не выиграл Лондонский марафон больше, чем Кипчоге, четырехкратный чемпион, установивший рекорд трассы (2:02:37) в 2019 году. Но двукратному олимпийскому чемпиону по марафону еще предстоит бежать в Лондоне, как он обычно выбирает марафонские элиты участвуют в одной гонке каждую весну и осень.

Бекеле не знает, в какой гонке он примет участие весной. Но это будет не против Кипчоге.

«Сначала мне нужно кое-что показать», — сказал Бекеле. «Мне нужно бежать быстро. Я должен проверить себя. Этого недостаточно».

Кипчоге постарается стать первым бегуном, выигравшим три олимпийских титула в марафоне на Играх в Париже. Бекеле, которому в 2024 году исполнится 42 года, не ставил перед собой задачу пробиться в сборную Эфиопии.

«До Парижа еще далеко, — сказал Бекеле. «В данный момент я еще не решил. Я должен что-то показать».

Так кто же является величайшим бегуном на длинные дистанции всех времен?

Пикл может привести веские аргументы на треке:

Бекеле

Четыре олимпийские медали (три золотые)

Шесть медалей чемпионатов мира (пять золотых)

Предыдущий рекордсмен мира на дистанциях 5000 и 10 000 метров

кипчоге

Две олимпийские медали

Два чемпионата мира (одно золото)

Но Кипчоге может привести солидный аргумент:

Бекеле

Второй самый быстрый марафонец в истории

Две победы в мировом марафоне

кипчоге

Четыре из пяти лучших марафонов в истории

Двукратный олимпийский чемпион по марафону

12 побед в мировом марафоне

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