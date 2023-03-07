Кибератаки — лишь часть гибридной войны

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Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года сразу же попало в главные новости всего мира из-за свидетельств очевидцев и изображений ракетных ударов, циркулирующих по телевидению и в социальных сетях. Напротив, почти одновременная кибератака на спутниковые системы, на которые Украина опиралась для координации передвижения войск и беспилотников — системы, которые также предоставляли услуги широкополосного доступа более чем 100 000 интернет-пользователям как минимум в 13 странах Европы и Северной Африки — была скрыта. в безвестности в течение нескольких недель, и по сей день российское правительство отрицает свою причастность к этому. Такова природа современной формы боя, известной как гибридная война, которая сочетает в себе кажущуюся грубую силу со скрытностью, уловками и кучей правдоподобных отрицаний.

1. Что такое гибридная война?

Это термин для смешения традиционной и нетрадиционной тактики — насильственной и ненасильственной, виртуальной и реальной, открытой и скрытой — которую государства могут использовать друг против друга. К ним относятся межгосударственные кибератаки — кибервойна, а также дезинформация, экономическое давление, пропаганда, саботаж и использование нерегулярных сил, таких как солдаты, одетые в униформу без опознавательных знаков. По данным НАТО, гибридная война используется, чтобы «размыть границы между войной и миром и попытаться посеять сомнения в умах целевого населения». Двусмысленность и правдоподобное отрицание являются отличительными чертами гибридной войны.

2. Как он использовался в русско-украинской войне?

Поскольку гибридную войну трудно отнести к преднамеренным, трудно сказать. Но некоторые эпизоды выделяются. В дни, предшествовавшие российскому вторжению в феврале 2022 года, автоматизированная волна интернет-трафика обрушилась на украинские банки и государственные учреждения, выведя из строя веб-сайты и создав ложное впечатление, что украинцы не будут иметь доступа к своим деньгам. Несколько месяцев спустя, после того как подводные взрывы разрушили подконтрольные России трубопроводы, по которым природный газ поступал в Германию, Россия обвинила в этом США, Украину и Польшу. Но Соединенные Штаты и их союзники указали, что Россия, возможно, саботировала свои собственные трубопроводы, тем самым заверив Европу, что ей придется пережить зиму без больших притоков российского газа. READ Иран и Сирия обещают противостоять «экономическому терроризму» санкций США

3. Каковы отличительные черты РЭБ?

Кибератаки, которые уничтожают центры обработки данных, перетасовывают банковские записи, чтобы вызвать финансовую панику, или нарушают работу основных служб, таких как связь или электричество, могут вызвать подозрения, что за этим стоит страна или ее агенты. Даже дезинформационные кампании, такие как нацеливание России на президентские выборы в США в 2016 году, можно рассматривать как более мягкий, но более опасный тип кибервойны. Одним из получивших широкую огласку инцидентов, который, по общему мнению, является актом кибервойны, была так называемая атака Stuxnet, которая была обнаружена в 2010 году и включала компьютерный код, который уничтожил до 1000 ядерных центрифуг в Иране. The New York Times сообщила, что это была совместная американо-израильская операция под кодовым названием «Олимпиада» и что в случае ее провала США были готовы к полномасштабной кибервойне против Ирана, которая уничтожила бы его энергосистемы.

4. Кто игроки в РЭБ?

Совет по международным отношениям сообщает, что с 2005 года в организации кибератак подозреваются 34 страны, причем более трех четвертей из них стоят за Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Хотя Соединенные Штаты входят в число крупнейших спонсоров кибератак, они также являются самой крупной целью серьезных кибератак, в том числе направленных против государственных учреждений, оборонных подрядчиков или высокотехнологичных компаний, за которыми следуют Великобритания и Индия, согласно обзору данных. из архива аналитического центра. Стратегические и международные.

5. Не следует ли запретить нападения на мирных жителей?

Военные противостояния в реальном мире руководствуются многовековыми правилами ведения войны и направлены на минимизацию страданий гражданского населения. Таллиннское руководство, опубликованное в 2013 году аналитическим центром НАТО, было попыткой применить эти правила к кибервойне, определяя, какие цели (например, школы и больницы) и при каких обстоятельствах страна может ответить на хакерскую атаку с применением военной силы. . Но доказательства не имеют формального веса. READ Следует ли НАТО принять Украину? - GZERO Media

Десятки европейских стран, а также США, Великобритания и Канада поддерживают Европейский центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, который открылся в Хельсинки в 2017 году. Он проводит симуляции и другие учения и рекомендует способы сделать государства-члены менее уязвимыми и более устойчивыми к гибридные атаки. Украинские официальные лица заявляют, что некоторые российские кибератаки, направленные против гражданского населения, являются военными преступлениями и должны преследоваться Международным уголовным судом в Гааге. Закон США от 2022 года направлен на ускорение и централизацию отчетности о кибератаках, направленных на критически важную инфраструктуру.

— С помощью Катрины Мэнсон.