Кибероналог, вмешательство в выборы | Голос Америки

Белый дом – Соединенные Штаты предпринимают шаги, чтобы наказать Россию за различные «вредные иностранные действия» в Крыму, включая кибератаки, вмешательство в выборы и агрессию.

Тридцати двум компаниям и лицам, связанным с Москвой, позволено совершить ложные попытки и вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.

По данным Белого дома, десять человек были уволены из дипломатических представительств России в Вашингтоне, включая Белый дом.

Администрация Байдена официально обвинила российское агентство внешней разведки SVR в крупном нарушении кибербезопасности, обнаруженном в прошлом году с участием базирующейся в Техасе компании по управлению программным обеспечением Solar Winds, которая предоставила доступ тысячам компаний и организаций из нескольких федеральных организаций.

В ответ российское шпионское агентство назвало обвинения «чепухой» и «ветром».

МИД России сказал послу США в России Джону Салливану, что новые санкции нанесут серьезный удар по двусторонним отношениям и что ответ Москвы будет скорым. В заявлении Госдепартамента говорится, что Вашингтону “совершенно неуместно” предупреждать Москву от дальнейшей эскалации.

В письме в Конгресс президент США Джо Байден заявил законодателям, что «в стране объявлено чрезвычайное положение в связи с чрезвычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и американской экономике». Внешние дела Правительства России.

«Наша цель здесь не в том, чтобы расти. Наша цель здесь – наложить издержки, которые мы считаем неприемлемыми мерами со стороны российского правительства», – заявила репортерам пресс-секретарь Белого дома Джен Жаки.

Помимо широко ожидаемых действий администрации Байдена в четверг, один из руководителей высшего звена анонимно заявил, что «элементы этих мер не будут видны» и что дальнейшие действия будут предприняты, если поведение Москвы не изменится. .

Заки сказал, что Байден призвал президента России Владимира Путина принять участие в саммите, несмотря на поведение России и действия, предпринятые президентом.



Председатель Адам Шифф, штат Калифорния, ожидает расследования, проведенного группой домашних расследований 15 апреля 2021 года на Капитолийском холме, штат Вашингтон.

Реакция Конгресса

Адам Шифф, посланник США в палате общин, заявил, что действия президента «доказывают, что Соединенные Штаты больше не закрывают глаза на зверства России». Но Шифф в своем заявлении предсказал, что одних санкций будет недостаточно, чтобы остановить неправомерное поведение России.

«Нам необходимо укрепить нашу собственную кибербезопасность, предпринять дальнейшие действия по осуждению нарушений прав человека в России и работать с нашими союзниками и партнерами в Европе, чтобы предотвратить дальнейшую военную агрессию России», – сказал Шифф.

«Я рад, что администрация Байдена официально приписала взлом« Солнечные ветры »российским спецслужбам и предприняла шаги, чтобы позволить некоторым лицам и компаниям в этом участвовать», – сказал Марк Уорнер, председатель сенатского комитета по разведке. «Масштабы и масштабы этого взлома выходят за рамки того, что мы видели раньше, и мы должны ясно дать понять, что мы возлагаем на Россию и других противников ответственность за подобные злонамеренные кибер-действия против целей США».

Многочисленные члены Конгресса-республиканцев, приветствуя шаг президента, призывают к дальнейшим действиям – особенно, чтобы остановить скандальный проект «Северный поток – 2».



Файл – Представитель командного рейтинга Майкл Макколл выступает на слушаниях в Комитете Палаты представителей по иностранным делам 16 сентября 2020 года, Капитолийский холм, штат Техас.

«Если администрация Байдена серьезно относится к реальным издержкам усилий режима Путина по подрыву американских демократических институтов и ослаблению наших союзников и союзников, она должна гарантировать, что плохое влияние России никогда не положит конец проекту газопровода« Северный поток-2 »», – сказал Майкл МакКолл. ведущий республиканец в заявлении комитета палаты представителей по иностранным делам.

Nordstream 2 – это проект подводного газопровода стоимостью несколько миллиардов долларов, соединяющий Россию с Германией. Работы по трубопроводу были остановлены в декабре 2019 года после того, как он стал источником разногласий между Россией и Западом.

Представители «Северного потока» заявили, что Россия возобновила строительство газопровода в декабре. США выступили против совместной международной программы из-за угроз энергетической безопасности Европы. «Северный поток – 2» нацелен на удвоение годовой мощности существующего газопровода «Северный поток».

Джим Рич, высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям от республиканцев, похвалил администрацию за недавние санкции, заявив, что он был «менее чем на полфута впереди. Исчезновение на самом деле является серьезной попыткой остановить завершение строительства Северного потока-2. Администрация нацелена на Путина, чтобы изменить поведение России. «Должны быть наложены последствия».

Санкции США

По данным Белого дома, Байден сказал в телефонном разговоре с Путиным на этой неделе, что Соединенные Штаты «будут действовать решительно для защиты своих национальных интересов в ответ на такие действия России, как киберпроникновение и вмешательство в выборы».

В прошлом месяце администрация Байдена уже разрешила семи российским чиновникам и десятку государственных учреждений в ответ на обращение России с лидером оппозиции Алексеем Навальным.

Действия США в четверг расширили ограничения на покупку на первичном рынке суверенного долга России с преобладанием рубля с 14 июня.

«Хотя администрация Путина неоднократно пыталась подорвать наш суверенитет, нет веских причин, по которым американский народ должен напрямую финансировать российское правительство», – пояснил высокопоставленный чиновник администрации. «Мы также даем четкий сигнал о том, что президент обладает максимальной гибкостью для расширения государственных долговых барьеров, если плохая практика России продолжится или усилится».

Россия в значительной степени игнорировала предыдущие санкции США, которые являются недальновидными и в первую очередь нацелены на отдельных лиц.

«Эти санкции за« незаконченную торговлю »отражают твердую позицию руководства Байдена в отношениях с Россией. Сотрудничайте с программой Европа, Россия и Евразия в Центре стратегических и международных исследований.

«Я думаю, что мы можем и дальше видеть, как российские правительственные агентства нацелены на российские спецслужбы и их семьи, что предлагают многие эксперты по санкциям», – сказала Нина Янкович, союзница Центра Вильсона по дезинформации. «Это только верхушка айсберга из всего спектра доступных для правительства США ответов, как публичных, так и непубличных. Мы можем отреагировать на злонамеренную киберактивность России».

«Экономические последствия для России будут очень небольшими: российская финансовая система гораздо более защищена от санкций, чем это было в 2014 году, и новые ограничения по суверенному долгу не будут распространяться на вторичные рынки. Я сомневаюсь, что Москва ответит дипломатическими выпадами, но чтобы обеспечить политическое пространство для двустороннего саммита, который имеет большее значение для Кремля », – сказал Ньюлин CSIS.

«Администрация Байдена отменила дополнительные карательные санкции в случае дальнейшей российской оккупации Украины», – добавил Ньюлин. «Это может быть расширение контроля над суверенным долгом на вторичных рынках или действие, направленное на российские государственные компании и банки. В контексте Украины сегодняшние действия также служат предупреждением».

Янкович согласился с оценкой, сказав, что «это время очень важно, потому что мы видели размещение российских войск на границе с Украиной, которая является самой важной структурой с 2014 года».

По словам Андреа Кендалл-Тейлор, старшего коллеги и директора программы защиты Атлантики Нового американского центра обороны, эти санкции на самом деле не имеют отношения к тому, что происходит на Украине. Он отмечает, что администрация Байдена пытается закрыть незавершенное дело другими проблемами, и что прикрытие позволяет «установить более активные, ориентированные на будущее отношения с Россией».

Соавторами отчета являются Кэтрин Гибсон из VOA и Пэтси Видакусвара.