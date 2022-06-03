Киберпанк-кот Бродяга получил дату выхода на PS5, PS4 и ПК

Кошки — милые бездельники по своей природе. Они срезают предметы со столов, карабкаются по непростым уступам и делают все это, выглядя мило и невинно. и через Посмотреть статус игры в четвергSony поделилась новым трейлером грядущей игры. бродить В игре, разработанной BlueTwelve Studio, вы играете за хитрого друга в рушащемся мире киберпанка. Игра выйдет 19 июля.

Посмотреть статус воспроизведения Трейлер показывает киберпанк-настройку игры с точки зрения кошачьего глаза. Это страшный мир для кошек — наш герой стоит вдоль опустевших вагонов метро, ​​карабкается по многоквартирным домам и ходит по старым стройкам, избегая при этом гнева крысоподобных, но еще более пугающих существ. Людей немного, и они далеко друг от друга, поскольку человеческие персонажи, кажется, имеют цифровые экраны лиц.

трейлер, Выпущено в прошлом году 29 июля.Позвольте себе больше кошачьих выходок. Вы используете «навыки своей кошки, чтобы решать головоломки и раскрывать головоломки по пути», — сказала она. На работе это похоже на то, как бросать ведра на оконные вентиляторы, сталкивать бочки с порогов, чтобы разбить стекло, царапать торговые автоматы и плавно взбираться на холм. Поскольку это киберпанк, кот встречает крошечный дрон под названием B-12 и носит рюкзак с экраном на нем.

Движение, кажется, состоит в основном из бега, прыжков и езды на этих врагах, как на мышах. B-12 очень удобен тем, что дает кошке способ отреагировать на него. Есть также немного мяу. Что хорошо, потому что ты кот.

бродить Подходит для PlayStation 4, PlayStation 5 и Windows PC.