Киберпанк 2077, больной раком, освобождает меня из моей ментальной тюрьмы.

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В начале июня у меня диагностировали рак. По какой-то причине с тех пор я не могу перестать играть в «Киберпанк 2077» для CD Projekt Red, историю о том, как ориентироваться или бросить вызов неизлечимой болезни. Окончательная болезнь, с которой сталкивается Ви, главный герой игры, почти наверняка стирает их душу. Их личности, воспоминания и когнитивные функции были заменены искусственным интеллектом, Джонни Сильверхендом, фирменным рокером и террористом, которого Киану Ривз воплотил в виртуальную жизнь. Они могут только отрицать или принимать свою судьбу; Либо придумайте какой-нибудь способ отрезать их с Сильверхэндом, либо покиньте этот мир на их собственных условиях.

Но Ви не настоящий человек. Они просто персонажи в видеоигре, и я, как игрок, выбираю их судьбу, а не сценарий и код игры, и уж точно не Киану Ривз. С тех пор, как у меня диагностировали рак, мужчина Ви (пол главного героя можно выбрать) бродил по улицам Ночного города «Киберпанк 2077», тихий и веселый, умышленно не зная — по выбору — о своем смертном приговоре.

Не всегда было легко чувствовать себя комфортно в Найт-Сити. Печально известный выпуск игры в декабре 2020 года изменил определение термина «киберпанк» на «незавершенную, глючную и неиграбельную видеоигру». Как я писал в Мой последний обзор Из игры 2021 года «Киберпанк 2077» использовался для бомбардировки игрока телефонными звонками и уведомлениями о новых действиях, в результате чего увеличилось количество информации, разрушающей любое ощущение пространственного погружения и подавляющей в остальном захватывающий темп повествования игры.

Эта старая и неприятная версия «Киберпанка 2077» напоминает мне о моем нынешнем положении. Мой телефон постоянно гудит от соответствующих сообщений и телефонных звонков от друзей, семьи, бывших подруг, бывших коллег и давно потерянных знакомых. Все говорят о бесчисленных проблемах рака, но одна из наименее обсуждаемых — это эмоциональное бремя, ложащееся на пациента, когда он успокаивает и расстраивает непреодолимое горе своих близких. Я ценю и часто нуждаюсь в поддержке и внимании моей семьи и друзей, но есть давнее ощущение, что мне не нужно было бы говорить об этом, если бы не мой рак. Слова, призванные утешить меня, часто напоминают мне, что я борюсь за свою жизнь.

Пять месяцев назад разработчик CD Projekt Red выпустил обновление 1.5, которое принесло с собой кучу исправлений при установке, новые функции и, что наиболее важно для меня, возможность отключать эти внутриигровые тексты и телефонные звонки. Обещание упрощенного опыта после патча 1.5 в сочетании с волнением мультсериала «Cyberpunk Edgerunners» на Netflix в сентябре снова пригласило меня попробовать. В дни, предшествовавшие первому сеансу химиотерапии, мой разум был наполнен тревогой. Но теперь я научился выключать телефон и держать экран вверх дном, пока часами в день играю в «Киберпанк 2077», что является своего рода патчем 1.5 в моей личной жизни. READ Видео: тест абсолютного переключения OLED от YouTuber «наконец-то» достигает выгорания через 3600 часов

Сегодня я сталкиваюсь с изнурительной реальностью борьбы с раком, битвой, которая поглощает каждый час, если не каждую минуту моего дня. Будучи больным раком, я беспокоюсь во многих направлениях, что едва могу контролировать свою жизнь: врачи постоянно заполняют мой график встречами, осмотрами и последующими наблюдениями; Медсестра на дому посещает меня два раза в неделю; Моя семья спрашивала новости, и я боролся с их травмой с тех пор, как мне поставили диагноз; Сотни друзей предложили помощь, чувствуя и (скажем прямо) беспомощность.

Но в «Киберпанке 2077» я могу игнорировать смертный приговор моему персонажу. Как и в других играх с открытым миром, здесь нет экрана «Игра окончена», чтобы игнорировать основную кампанию. Я могу играть так, как мне нравится, игнорируя порчу, пытающуюся убить моего персонажа изнутри, оставаясь при этом невосприимчивым к любым последствиям этого решения.

Нарративная критика «Киберпанка 2077» справедливо критикует его за то, что он не смог создать у главного героя какой-либо сильной мотивации заниматься чем-либо, кроме спасения своей жизни. Зачем Ви помогать полиции остановить деятельность банд, если вместо этого им нужно спасти себя? Какой смысл собирать все эти деньги? Зачем покупать новую машину, если любой день может стать для них последним?

Почему он медлит с ответом на отчаянный смс и мольбой любимого человека, как будто завтра обещано?

Когда я задал себе этот вопрос, я стал благодарен за то, что проигнорировал Ви, чтобы спасти свою жизнь. Когда на карту поставлено гораздо больше, чем просто существование, мой V живет каждый день, упрямо отказываясь участвовать в том, что могло бы быть. Последнее — мечта в погоне за мечтой. Именно этот контекст помогает мне, как умирающему, ценить «Киберпанк 2077» больше, чем любую другую игру с открытым миром, когда дело доходит до осуществления моей фантазии о силе. READ Неужели Call of Duty просочилась из подписи Bears / Steelers?

В реальной жизни игнорирование моего диагноза — не роскошь, которую я могу себе позволить. Мой Рак агрессивен, и следующие несколько месяцев я буду упорно сопротивляться. Я молюсь, чтобы избавиться от него к концу 2022 года. Кошмар только начинается. Пройдет какое-то время, прежде чем я смогу проснуться в каком-либо подобии нормальности.

Даже после десятков часов игры в «Киберпанк 2077» с тех пор, как мне поставили диагноз, и нескольких набросков этой статьи, я не слишком близок к пониманию моего внезапного увлечения этой игрой, учитывая мое нынешнее затруднительное положение. Я должен пройти через эту игру. Это мощное напоминание о неизлечимой болезни.

Тем не менее, эта игра обязывает меня так, как раньше, и так, как ни одна другая игра 2022 года. Саундтрек в Apple Music, артбук и комикс «Киберпанк 2077», а также два персонажа из Dark Horse «Киберпанк 2077». Я никогда не чувствовал себя в ловушке девятилетнего цикла маркетинговой рекламы этой игры. Однако вот я, спустя несколько лет после релиза, трачу деньги на бренд как некритичный фанат.

Даже мои текстовые оповещения и рингтоны были скопированы прямо из «Cyberpunk 2077». Ее создание iPhone было для меня первым: это означало научиться пользоваться GarageBand только для того, чтобы удовлетворить это странное и всеобъемлющее желание жить в мире «Киберпанк 2077».

Пожалуй, все небольшие улучшения, которые CD Projekt Red внесла в игру для своего обновления 1.5, в том числе: автомобили, реагирующие на события в реальном времени, и функция подвески, придающая ей ощущение настоящей гравитации в этом виртуальном мире; Побочные квесты предлагают множество полезных рассказов, позволяя мне пережить электронную версию «Тысячи и одной ночи»; Переработанная система навыков делает развитие персонажа более простым; И более глубокие взаимодействия через дружбу, которые можно игнорировать, но они есть, если они вам нужны.

Возможно, именно так Cyberpunk 2077 намеренно или ненамеренно стремится к архетипам литературных жанров, поэтому он перекликается с популярными произведениями детства 80-х и 90-х, такими как новаторское аниме «Акира» или «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. В конце концов, Ви, по сути, чемпион «Бойцовского клуба», который узнает Тайлера Дердена (хотя теперь его играет Киану Ривз вместо Брэда Питта). READ CD Projekt: «Точно сказать не могу» В этом году выйдут обновления Cyberpunk и Witcher 3 следующего поколения • Eurogamer.net

Признаюсь: я часто засыпаю, слушая старые презентации Стива Джобса, в которых он анонсировал революционные продукты, такие как iPod, iPhone, iPad или iCloud. Он опытный маркетолог, так как многие люди верят в его убеждение, что эти технологии изменят мир. Оглядываясь назад, легко увидеть, как сильно это изменение помогло и навредило мне, но невинность этого раннего убеждения утешает меня и убаюкивает.

«Киберпанк 2077» часто критикуют за то, что он на самом деле не предлагает никакого реального видения будущего, но теперь я понимаю, что он никогда не предназначался для представления какого-либо будущего. Cyberpunk 2077 — это будущее, которое видно из нашего прошлого. Тогда мы еще думали, что летающие машины возможны.

Возможно, мне, как 40-летнему мужчине, комфортно в том, как современные технологии переупаковывают каталог старой и устаревшей контркультуры, все из моей юности, времени в моей жизни, когда я действительно чувствовал себя вечным и молодым, когда завтрашний день был уверен —until Если бы это был всего лишь сон.

Ничто из этого не означает, что я даю CD Projekt Red запоздалое заявление о том, как компания справится с запуском этой игры. Наиболее вопиющими являются попытки обмануть потребителей и журналистов и удержать неиграбельные версии для PlayStation 4 и Xbox One до их выпуска. я все еще готов Что вы написали в прошлом году?: Маркетинг игры и окончательной версии CD Projekt Red превратил их из любимцев индустрии в отъявленных лжецов. Студия пообещала «игру мечты», опыт, который исполнит множество фантазий многих людей. Это не то, что они назвали.

Но в 2022 году я бы солгал, если бы сказал, что мне не нравится заворачиваться в грязную, наэлектризованную мечту CD Projekt Red о событиях. Он выполняет главное обещание среды видеоигр, воображение силы для преодоления проблем и достижения каких-то эпизодических эмоциональных достижений, и все это без ужасных последствий. «Киберпанк 2077» помогает мне создать самые ценные воспоминания об этом ужасном моменте моей жизни.