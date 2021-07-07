Киберпреступники грубят | Новости, спорт, вакансии

В выходные, 4 июля, банда киберпреступников нанесла новый удар, в результате чего была зафиксирована крупнейшая в мире атака с использованием программ-вымогателей, затронувшая тысячи организаций в 17 странах. Атаки мешают их компьютерам, и преступники требуют выкуп в миллионы.

Эта атака сложна и рассчитана на максимальное количество жертв. Вместо того, чтобы нацеливаться на отдельные компании, он был нацелен на компании, которые управляют ИТ-безопасностью других компаний. Взломав его, злоумышленники могут получить доступ к корпоративным системам, обслуживаемым управляющими ИТ-компаниями.

Что делает эту стратегию дьявольской, так это то, что малые предприятия, которые не могут создавать и поддерживать свои собственные сложные системы киберзащиты, подписались на управляющие ИТ-компании, чтобы предоставить им эту услугу. Теперь люди, якобы охраняющие их данные, стали каналом для злоумышленников.

Злоумышленники известны. Это организация, известная как REvil, которая в прошлом месяце вымогала у мясокомбината JBS 11 миллионов долларов. Эта группа действует за пределами России, где находится в безопасном месте. Президент России Владимир Путин позволяет им действовать, потому что это соответствует его цели по дестабилизации Запада.

Как бороться с такими атаками? Страны мира должны объединиться, чтобы спланировать свою оборону, выявить и искоренить преступников, а также оказать давление на Россию, чтобы она перестала им помогать и подстрекать.